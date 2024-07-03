نائب محافظ الغربية: أنا على دراية تامة بمشاكل المحافظة وسأعمل على حلها

ثمن الدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، جهود رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه سيبذل كل الجهد لإثبات جدارته بالثقة فيه وتعينه بالمنصب.

وقال عيسى في تصريحات لـ"الدستور"، إنه تنقل بين دواوين العمل في المحليات منذ بداية عمله الوظيفي، الأمر الذي منحه دراية تامة بكل مشاكل محافظة الغربية، وسيعمل على حلها تحت قيادة المحافظ، بمجرد استلام مهام وظيفته.

طرح عدد من الملفات الهامة مثل انتشار التوك فى الشوارع الرئيسية بمدينة طنطا وكافة المدن

واستعدت محافظة الغربية لاستقبال محافظها الجديد اللواء أشرف الجندي، الذي تولى المنصب خلفا للدكتور طارق رحمي.

وطرح المواطنون على مائدة المحافظ الجديد، عدد من الملفات الهامة مثل انتشار التوك توك في الشوارع الرئيسية بمدينة طنطا وكافة المدن وأيضا:

- عدم العمل بصورة جادة فى ملف التصالحات وهو الملف الحيوى والهام خلال تلك الفترة

- الانتهاء من رصف شارع النحاس الرئيسى بطنطا مع وضع صناديق قمامة فى الشوارع الرئيسية

-قيام سائقين التوك توك بتقسيم خطوط السير وعدم التزام البعض منهم التعريفية الجديدة

- الانتهاء من حديقة الاندلس بمدينة طنطا والتي كانت متنفسا كبيرا للمدينة

- مطالب أهالي طنطا بإنشاء كوبري بمنطقة المعرض، ما يؤدى إلى خفض الكثافة المرورية