الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "دفاع النواب": الرئيس السيسي حريص على ضخ دماء جديدة في الحكومة

النائب اللواء أحمد
النائب اللواء أحمد العوضي

أعرب النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، عن تمنياته القلبية للسادة الوزراء الجدد الذين ادوا حلف اليمن الدستوري، اليوم الاربعاء، امام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم الجديدة، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، متمنيًا أن يؤتى التعديل الوزاري الجديد ثماره فى المرحلة القادمة.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في بيان له اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص كل الحرص على تطوير الأداء الحكومي بما يتناسب مع المرحلة وما تشهده الساحتين الداخلية والخارجية من تحديات هي الاصعب في تاريخ الدول، لافتا الي أن الهدف الاساسي من التعديل الوزاري هو ضخ دماء جديدة في الوزارات، تملك روئ لإيجاد حلول وافكار جديدة خارج الصندوق علي المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن المساهمة فى حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن، والذى نعمل جميعا من أجله.

العوضي:  التغير الوزاري الجديد جاء فى الوقت المناسب

وأكد النائب الأول لحزب حماة الوطن، على أن التغير الوزاري الجديد جاء فى الوقت المناسب، مما يساهم فى دعم المرحلة المقبلة من العمل المتواصل، مما سينعكس على الأداء العام بشكل جيد ومختلف ويرقى بطموحات وأهداف الشعب المصري، مشيرا إلى أن الوزراء الجدد أمامهم تحديات كبيرة لاستكمال ما تم من إنجازات  خلال السنوات العشرة الماضية والبناء عليها وصولا للجمهورية الجديدة.

وأضاف النائب اللواء أحمد العوضي، أن  قيادات ونواب وامناء حزب حماة الوطن، يتطلعون لمستقبل أفضل فى ظل الجمهورية الجديدة تتحقق فيه آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم الذي يستحق كل الخير.

أولويات الحكومة الجديدة

وكشف القيادي بحزب حماة الوطن، عن أولويات عمل الحكومة الجديدة والتي تأتي في مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصا في مجالي الصحة والتعليم خاصة في المناطق الريفية، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي وإزالة أية معوقات أمام المستثمرين، دعم حقوق المواطن في وجود خدمات تليق به، والتعامل بشكل حاسم مع العديد من القضايا وأبرزها فوضى الأسعار وجشع التجار، وتنفيذ خطط التنمية المستدامة بشكل يتماشى مع رؤية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

من المقرر أن يجتمع الرئيس السيسى مع الحكومة الجديدة لإعطاء عدد من التوجيهات والتكليفات التى سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، قبل تقديم رئيس الحكومة لبيانه أمام مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.

الرئيس الحكومة الجديدة النائب اللواء أحمد العوضي ى التعديل الوزاري رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

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