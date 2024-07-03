بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس.. من هو عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج الجديد؟

تضمنت حركة المحافظين 2024 التي جرى إعلانها اليوم تغيير أغلب المحافظين، وتكليف اللواء عبدالفتاح نور الدين محافظًا لـ سوهاج، خلفًا للواء طارق الفقي، وأدى الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وشغل اللواء عبدالفتاح نور الدين سراج، منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، ولعب خلال توليه هذا المنصب دورًا حيويًا في تقديم الاستشارات القانونية والإشراف على القضايا القانونية المتعلقة بالوزارة، وساهم في صياغة اللوائح والقوانين التي تنظم العمل الأمني، وكان له دور بارز في تعزيز الشفافية والنزاهة القانونية داخل الوزارة.

ويتمتع اللواء نور الدين بخبرة واسعة في المجال القانوني، حيث حصل على دكتوراه في القانون الجنائي، ما يبرز تفوقه الأكاديمي وتعمقه في فهم القوانين الجنائية وتطبيقها، وأشرف على العديد من الرسائل البحثية ورسائل الماجستير والدكتوراه، ومشهود له بالكفاءة العلمية والعملية.

يُعتبر اللواء عبدالفتاح نور الدين محافظ سوهاج الجديد، مرجعًا قانونيًا في مجال القانون الجنائي، حيث قدم العديد من البحوث والدراسات التي أسهمت في تطوير الفقه القانوني، ومشهود له بالكفاءة العلمية والعملية، كما أن خبراته المتنوعة وكفاءته العالية جعلت منه شخصية بارزة في الأوساط القانونية والأمنية، التي عملت على الاستفادة من خبراته في تطوير السياسات القانونية وتحسين العمل الأمني في مصر.

وجاءت أسماء المحافظين الجدد تزامنًا مع حركة المحافظين الجديدة التي أعقبت التشكيل الوزاري الجديد 2024:

اللواء أشرف الجندي محافظًا للإسكندرية.

اللواء عادل سعيد محافظًا للجيزة.

اللواء عماد الكدواني محافظًا للمنيا.

اللواء هشام أبوالنصر محافظًا لأسيوط.

اللواء طارق مرزوق محافظًا للدقهلية.

اللواء علاء عبدالمعطي لكفرالشيخ.

اللواء عبدالفتاح نور الدين محافظًا لسوهاج.

اللواء أشرف فارس محافظًا للإسماعيلية.

اللواء خالد شوقي محافظًا لأسوان.

المهندس حازم الأشموني محافظًا للشرقية.

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

اللواء أيمن الشهابي محافظ دمياط.

جاكلين عازر محافظ البحيرة.

أيمن إبراهيم محافظ القليوبية.

اللواء محب حبشي محافظًا لبورسعيد.

هشام أبوالنصر محافظ أسيوط.