طريقة عمل الحجازية.. مكونات بسيطة ولا تحتاج إلى وقت طويل

تزايد علميات البحث حول طريقة عمل الحجازية حيث انه طبق للذيذة من الحلويات الشرقية التي يحبها الكبار والصغار ولان الحجازية من الحلويات الشرقية اللذيذة التي تتمتع بمذاق مميز ومختلف ويحبها الجميع، تعرف فيما يلي على طريقة عمل الحجازية مثل المحال بطرق سهلة وبسيطة.

مقادير عمل الحجازية

1-اثنين كوب ونصف من السميد.

2- كوب ونصف من الدقيق.

3- ملعقة كبيرة من الخميرة.

4-كوب من السمن مع الزيت.

5-نصف كوب من الماء الدافئ.

6-ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

7-كوب من السكر.

8-كوب من السميد (للشربات )

9-نصف كوب من الفول السوداني.

10-نصف كوب من الزبيب.

11-اثنين ملعقة كبيرة من الماء.

12-اثنين ملعقة كبيرة من القرفة البودرة.

طريقة تجهيز الحجازية

الخطوة الاولي في طبق متوسط يتم وضع ملعقة من السكر مع الماء والخميرة، ويتم تقليبهم جيدا ونتركهم جانبًا.

الخطوة الثانية في طبق آخر يتم خلط الدقيق مع السميد والسمن ويتم تقليبهم.

الخطوة الثالثة نضع خليط الخميرة ويتم العجن حتى نحصل على عجينة متجانسة.

الخطوة الرابعة نقوم بتقسم العجينة ويتم فرد القسم الأول بقالب التارت المدهون بالقليل من السمن.

الخطوة الخامسة يتم خلط مكونات الحشو وتقليبها جيدا ووضعها فوق القالب، وتفرد بقية العجين على ورق الزبدة.

الخطوة السابعة توضع على الحشو ويتم دهن الوجه بالبيض، ونضعها في الفرن المتوسط الحرارة حتى تمام الطهي .

الخطوة الثامنة نوضع القليل من الشربات على الوجه وتزيينها بالمكسرات.

الطريقة الثانية لتجهيز الحجازية

الخطوة الاولي نقسم عجينة الحجازية إلى جزأين، ويتم فرد الجزء الأول في الصينية.

الخطوة الثانية نضع الحشو عليه ويتم فرده تمامًا، ويتم فرد الجزء الآخر من العجين فوق الحشو.

الخطوة الثالثة نقوم بعمل خطوط على وجه العجين باستخدام شوكة، وتقطع الحجازية على حسب الرغبة.

الخطوة الرابعة يتم ترك الصينية لمدة نصف ساعة وتوضع في الفرن المتوسط الحرارة لمدة ثلث ساعة حتى يصبح اللون الاصفر .