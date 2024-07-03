الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حدث في مثل هذا اليوم.. تكريس دير رئيس الملائكة غبريال بالفيوم

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بذكرى تكريس دير رئيس الملائكة غبريال، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن هذا الدير في جبل النقلون بالفيوم.

وعن الملاك غبريال، قال كتاب الملائكة الصادر عن كنيسة الملاك ميخائيل بدمنهور، إنه اشتهر رئيس الملائكة جبرائيل بالبشارة، لذلك فهو يلقب دائمًا بالملاك المبشر لأنه اختص بإبلاغ أخبار سارة إلى أشخاص كثيرين في العهدين القديم والجديد، وكلمة جبرائيل معناها "جبروت الله".

ولقد ذكر الكتاب المقدس حوادث كثيرة هامة تدلنا على عظم مركز الملاك غبريال بين الملائكة، فقد أختصه الله ببشارة العذراء بميلاد المسيح منها بالجسد، هذا وأرسله الرب لكي يفسر لدانيال النبي الرؤيا التي رآها فيقول دانيال "وأنا متكلم بعد بالصلاة وإذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤيا في الابتداء... لمسني عند وقت تقدمة المساء وفهمني وتكلم معي وقال: يا دنيال إني خرجت الآن لأعلمك الفهم".

فعندما أمر الملك الوثني أن يلقي دانيال في جب الأسود لأنه رفض أن يسجد له، جاء جبرائيل الملاك وأنقذه من أفواه الأسود لأنه رفض أن يسجد له، جاء جبرائيل الملاك وأنقذه من أفواه الأسود "إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني، لأني وجدت بريئًا قدامه، وقدامك أيضًا أيها الملك، لم أفعل ذنبًا".

ويُلحط أن الملاك غبريال بشر زكريا الكاهن بولادة يوحنا المعمدان، وبشر العذراء مريم بميلاد المسيح، ويقول بعض القديسين أن الملاك جبرائيل كان الملاك الحارس للعذراء البتول مريم، كما بشارة الرعاة بميلاد المسيح، حيث قال لهم الملاك لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب.

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