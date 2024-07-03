الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الجيل": التشكيل الحكومى الجديد جاء ملبيًا لمطالب الكثيرين

أحمد محسن قاسم
أحمد محسن قاسم

قال د.أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن التشكيل الحكومي الجديد، جاء ملبيًا لآمال الكثيرين في الشارع المصري وفي الأروقة السياسية والحزبية ومتوافق بصورة كبيرة مع مطالبات حزب الجيل الديمقراطي بشأن سياسات الحكومة الجديدة.

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وأوضح "محسن"، في تصريحات صحفية اليوم، أن تطوير مفهوم ورؤية الدولة للقضية السكانية واستحداث منصب نائب رئيس وزراء "للتنمية البشرية" وما له من تأثير على طريقة تعامل الدولة مع قضية تحسين الخصائص السكانية بعد عقود طويلة كانت الدولة تتعامل معها كمشكلة وليست فرصة وهو ما جاء متوافقًا مع رؤية حزب الجيل الديمقراطي والتي طرحها بالحوار الوطني المصري.

 

الصناعة المصرية

وأشار إلى أنه فيما يخص ملف الصناعة، فإن اختيار الفريق كامل الوزير نائب رئيس وزراء للصناعة، وكذلك  يؤكد دخول الصناعة المصرية لمرحلة جديدة من الاهتمام ورؤية أكثر تكاملًا وتضافرًا لجهود مؤسسات الدولة في ذلك الملف.

واستكمل  الدكتور قاسم، أما عن رؤية الدمج بين الهجرة والخارجية فهي الرؤية التي تستحق الإشادة من الدكتور مصطفى مدبولي بعد فترة طويلة من ضعف فعالية وزارة الهجرة بسبب ازدواج وتشابك الاختصاصات بينها وبين وزارة الخارجية، فضلًا عن الاستغلال الأمثل المتمثل للإمكانيات اللوجستية لوزارة الخارجية بدول العلم في خدمة المصريين بالخارج تحديدًا.

 

استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية 

وعن استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في التشكيل الجديد، صرح أمين تنظيم الجيل الديمقراطي، بأن عودة تلك الوزارة للتشكيل الحكومي هو تصويب لمسار لم يكن له ما يبرره، وعانى منه المستثمرون المصروين والأجانب وصنع معوقات إدارية على مناخ الاستثمار في مصر، لذلك نشيد بعودة وزارة الاستثمار للتعديل الحكومي الجديد.

واختتم الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أما بالنسبة لاختيار المستشار محمود فوزي على رأس وزارة الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، فإن هذا الاختيار بعيد عن أنه قد صادف أهله للسيرة المهنية والسياسية الطويلة ومتعددة النجاحات في مجالات عدة، إلا أن اختياره اعتبره سياسيون جاء تكليلًا لجهود كل المشاركين بالحوار الوطني وينبئ ويبرز ويجسد دعم القيادة السياسية للحوار الوطني ومخرجاته التي نعتقد أنها ستكون على رأس أولويات المستشار محمود فوزي، وكذلك التأسيس لملامح مرحلة سياسية جديدة ومساحات مشتركة أكثر اتساعًا من الجميع للتوافق الذي يحيط بشخص الوزير المخضرم.

الهجرة والخارجية الحوار الوطنى حزب الجيل الديمقراطي التشكيل الحكومي الجديد

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