الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مياه الشرب ومرفق النقل الداخلي ومشاكل القرى.. ملفات ساخنة تنتظر محافظ الإسماعيلية الجديد

اللواء أكرم جلال
اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية الجديد

مع اعلان حركة المحافظين الجديدة، واختيار اللواء أكرم جلال محافظا للإسماعيلية، هناك ملفات شائكة تنتظر حلولا جذرية  والعمل على إنهاء هذه مشكلات التي تواجه أهالى الإسماعيلية. 

اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية الجديد

ملفات شائكة على مكتب اللواء أكرم جلال 

يقول أشرف عبد العزيز أحد أهالي الإسماعيلية إن المحافظ الجديد عليه عبء كبير فى حل المشاكلات والعمل على تطوير المحافظه وعودتها لجمالها، ومن أبرز المشاكل انتشار القمامة في أغلب الشوارع حيث كان يطلق على الإسماعيلية قديما باريس الصغرى ومدينة السحر والجمال الا أن الحال تبدل في السنوات الأخيرة وأصبحت القمامة محط أنظار الجميع في مختلف الشوارع مما يجعلنا نطالب المحافظ أن يضع مشكله القمامه على راس الأولويات. 

 

اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية الجديد

وأوضح يوسف فهمي أن مياه الشرب  من الشاكل التى تؤرق المواطنين، حيث تعاني العديد من القرى وخاصة قريه 30 يونيو التابعة لمدينة القصاصين بعدم توافر المياه سوى ساعتين يوميا مما يجعل المواطنين يعانون في توفير مياه للشرب، مطالبا محافظ الإسماعيلية الجديد بوضع هذه القرية على رأس أولوياته حيث أن مياه الشرب هي أساس الحياة. 

 

ويقول أحمد وليد إن ارتفاع أسعار سيارات الأجره -التاكس- بشكل مبالغ فيه، فالسائقون يضعون تعريفة الأجره دون رقيب، كذلك عدم وجود مرفق نقل داخلي بالإسماعيلية مما يشكل عائقا كبيرا للمواطنين سواء في الذهاب لشراء احتياجاتهم الأساسية أو للعمل مما تسبب في معاناه العديد منهم، مطالبا بتوفير اتوبيسات للنقل الداخلي كما كان متواجد سابقا. 

وقال عمرو مجدي،:رغم أن مبادرة حياة كريمة غيرت وجه الحياة في مدينه القنطره شرق ليستطيع مواطنيها العيش بحياة آدمية لانها وفرت المدارس ومدت الطرق وتم توفير مياه الشرب والصرف الصحي، فضلا عن توصيل الانترنت، لكن باقي قرى الإسماعيلية ما زالت تعاني من نقص الخدمات مما يجعل أهلها يعانون أشد المعاناه، لذلك نطالب المحافظ الجديد بتخصيص زيارة أسبوعيه لكل قريه للوقوف على مطالبها ومعرفه ما يعانيه المواطنون والعمل على حل مشاكلهم في أسرع وقت ممكن.

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