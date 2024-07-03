إشادة بالدمج والتطوير.. كيف تناولت الصحف العربية التشكيل الحكومي الجديد؟



أبرزت الصحف العربية، اليوم الأربعاء، أداء الحكومة المصرية لليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتغييرات التي طرأت على الوزارة الجديدة لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.



البيان الإماراتية.. حكومة تكنوقراط

تحت عنوان " الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية"، أشارت صحيفة البيان الإماراتية إلى تأدية الحكومة لليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، واصفة وزراءها بأنهم جميعًا تكنوقراط.

عكاظ السعودية.. تطوير لمواكبة التحديات

فيما تناولت صحيفة عكاظ السعودية، دمج بعض الوزارات معا، مؤكدة أن الأمر يأتي ضمن خطة التطوير الحكومي، لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

الشرق الأوسط السعودية.. تغييرات موسعة

وتحت عنوان "شهدت تغييرات واسعة... الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية"، أشارت الصحيفة السعودية إلى التغييرات الموسعة التي شهدتها الحكومة، لافتة إلى حدوث تغييرات واسعة في التشكيل الوزاري الجديد.

التشكيل الحكومي في عيون العالم

كانت قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن الحكومة الجديدة في مصر أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، في الوقت الذي تسعى مصر لمواجهة المخاطر الناجمة عن الصراعات المشتعلة عبر حدودها الثلاثة، والتي يعد أخطرها الحرب الإسرائيلية على غزة، الأمر الذي جعل وزير الخارجية بدر عبدالعاطي محط اهتمام العالم.

ملفات "المصريين بالخارج" على طاولة "عبد العاطي"

تضمن التشكيل الوزاري الجديد، والذي أعلن رسميا بآداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، دمج وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع الخارجية، وإسناد حقيبتها إلى السفير بدر عبد العاطي.

من أبرز الملفات التي تقع على طاولة الوزارة في الحكومة الجديدة، قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي يعد أحد أهم الملفات الشائكة التى تعمل عليها الحكومة من خلال حملات موسعة تطلقها لتوعية المواطنين.