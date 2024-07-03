الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس ديلر استروكس في دار السلام 15 يومًا

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس عاملين كونا تشكيلًا عصابيًا للاتجار في المخدرات، وخاصة الاستروكس، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطلين لاتجارهما في الإستروكس بمنطقة دار السلام.

ونجحت القوة الأمنية في ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدر الإستروكس، فرد خرطوش عدد من الطلقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

قاضي المعارضات حبس اتجار في المخدرات الاستروكس منطقة دار السلام

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