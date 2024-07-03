الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أجمل رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 2024

العام الهجري
العام الهجري

ننشر مجموعة من أجمل رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 2024 حيث يحرص الأهل والأصدقاء على تقديم أروع رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 2024 1446.

 

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 2024

 

كل عام وأنتم بخير، سنة هجرية سعيدة عليكم وعلى جميع المسلمين.
-عام سعيد عليكم، أعاد الله هذه الأيام عليكم بخير ومحبة لكم بمناسبة رأس السنة الهجرية.

موعد بداية العام الهجرى الجديد 1446 فلكيًا

موعد رأس السنة الهجرية 1446 وأدعية استقبال وعبارات تهنئة العام الهجري الجديد


-أتمنى لكم أطيب الأمنيات بمناسبة رأس السنة الهجرية، كل عام وأنتم بخير عليكم وعلى أهلكم.
-كل عام وأنتم بخير وعائلتك بخير بمناسبة السنة الهجرية.
-بأطيب التمنيات بالسعادة والعافية، كل عام وأنتم بخير في هذه المناسبة العظيمة.
-أسأل الله أن يجعل هذه الأيام السعيدة لك، وأن يحقق لكم الأماني العظيمة.
-بمناسبة رأس السنة الهجرية، أطلب من الله أن يحفظ لكم عائلتكم في هذه الأيام العظيمة.

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 2024


-أدعوا من الله أن يرزقكم الصحة والعافية، وأن يجعل لكم في أفضل الأيام العظيمة.
-كل المحبة لك، كل عام وأنتم بخير بمناسبة رأس السنة الهجرية، عام سعيد عليك وعلى أسرتك.
-أتمنى لك عاما مليئا بالخير واليمن والبركات بمناسبة رأس السنة الهجرية.

-أتمنى لكم الصحة والعافية بهذه المناسبة العظيمة، كل عام وأنتم بسعادة مع أسرتكم.
-أسأل الله أن يجعل هذه السنة، سنة خير ومحبة وسعادة في حياتنا
-يارب ارزقنا المغفرة والرحمة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 2024


-كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة رأس السنة الهجرية، كل عام وأنتم بخير
اللهم اجعل هذا العام عام ود ومحبة وطاعة لك يا أرحم الراحمين
-سنة سعيدة علينا، أدعوا الله في هذه السنة الهجرية أن يعيد هذه الأيام ونحن في خير وبركة.
صور تهنئة رأس السنة


 

أجمل رسالة تهنئة رأس السنة الهجرية

 

-صديقي العزيز، كل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة العظيمة، أتمنى أن تكون في أحسن حال، وأن يرزقك الله كل الخير والمحبة.
-أهنئك بمناسبة السنة الهجرية، عام سعيد ملئ بالخير لك يا أغلى الناس.
-عام هجري سعيد عليك وعلى أحبابك بهذه المناسبة العظيمة، كل عام وأنتم بخير.
-عام جديد سعيد عليك، وجعل الله أيام في العام الهجري الماضي بختوم بكل أشياء صالحة.
-لك كل الخير والمحبة بمناسبة رأس السنة الهجرية، عام سعيد عليك وعلى أسرتك.

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