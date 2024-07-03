الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من أفضل المدن السياحية في مصر.. أحدث 10 صور لـ العلمين الجديدة 2024

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

مدينة العلمين الجديدة النموذج الأول من مدن الجيل الحديثة، فهي من ضمن أفضل والمناطق السياحية في مصر، وهدفها الأهم هو وجهة مثالية لمن يبحثون عن نمط حياة فاخر بعيدًا عن صخب المدينة.

ويعرف عن مدينة العلمين بأنها أكثر الأماكن السياحية جمالًا، بسبب موقعها الجغرافي والمتميز، الذي يجذب العديد من الزائرين من كافة الدول، وأيضًا للإستثمار بها، لأنها تعتبر من ضمن أفضل المدن السياحية في مصر.

وتزامنًا مع استقبال مدينة العلمين الجديدة للزوار من كل دول العالم  في الدورة الثانية، يرصد موقع “الدستور” في تقريره أحدث 10 صور لمدينة العلمين الجديدة في عام 2024، إليكم التفاصيل في السطور التالية.

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شريف شعبان يثمن قرار "المتحدة" بتخصيص 60 % من عائدات مهرجان العلمين لصالح فلسطين

أحدث 10 صور لمدينة العلمين الجديدة 2024

أحدث 10 صور لمدينة العلمين الجديدة 2024
أحدث 10 صور لمدينة العلمين الجديدة 2024
أحدث 10 صور لمدينة العلمين الجديدة 2024
أحدث 10 صور لمدينة العلمين الجديدة 2024
أحدث 10 صور لمدينة العلمين الجديدة 2024
أحدث 10 صور لمدينة العلمين الجديدة 2024
أحدث 10 صور لمدينة العلمين الجديدة 2024
أحدث 10 صور لمدينة العلمين الجديدة 2024
أحدث 10 صور لمدينة العلمين الجديدة 2024
أحدث 10 صور لمدينة العلمين الجديدة 2024

موعد مهرجان العلمين الجديدة 

وأعلنت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية إقامة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة هذا العام في الفترة ما بين 11 يوليو وحتى 30 أغسطس.

ويقدم المهرجان هذا العام لافته طيبة من قبل الشركة المتحدة التي تخصص 60% من أرباح مهرجان العلمين الجديدة لدعم إخواننا في غزة، بالإضافة إلى وضع علم فلسطين بجانب علم مصر.

ويشارك خلال النسخة الجديدة من المهرجان كبار نجوم الغناء والطرب من مصر والوطن العربي بجانب بعض النجوم العالميين في فعاليات مهرجان العلمين والتي تقام داخل منطقة "العلمين أرينا" ومن ضمنهم كل من كاظم الساهر وتامر حسني ومحمد حماقي ومحمد منير وويجز وإليسا ونانسي عجرم وعمرو دياب وآخرون.

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