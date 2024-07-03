رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للطلاب

بتسأل الملايين عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية وذلك لرغبة مئات الآلاف من الأسر المصرية في معرفة نتائج التقديم في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي نتائج الطلاب المدارس في المراحل التعليمية المختلفة.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية

تم تخصيص رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا) للتواصل مع الطلاب وأولياء أمورهم في كافة الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة عبر منصاتها الإلكترونية المختلفة وذلك في إطار رقمنة خدمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما يمكن من خلال الموقع الاستفادة من النماذج الاسترشادية للأسئلة امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 في كافة المواد الدراسية للشعبة العلمية والأدبية حيث يمكن للطالب الإجابة عنها ومطابقة إجاباته بالاجابات النموذجية لكل نموذج والتي تتيحها الوزارة للطلاب التدريب على نوعية الأسئلة.

كتيب مفاهيم مواد الثانوية العامة 2024

يمكن تحميل كتيب مفاهيم مواد الثانوية العامة 2024 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) والتي تساعد الطلاب على إجابة امتحانات كافة المواد الدراسية حيث تجرى الامتحانات خلال العام الدراسي 2023/2024 بنظام الكتاب المفتوح (Open Book).

ويمكن للطالب الاطلاع على الكتيب أثناء الامتحانات والذي يحتوي على القوانين والقواعد التي يدرسها الطلبة ويستعين بها أثناء أداء الامتحانات في كافة المواد الدراسية حيث تعتمد الأسئلة على قياس مدى فهم الطالب وليس التلقين والحفظ.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المتبقي

يوم 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا.

يوم 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئية والجبر والهندسة الفراغية وعلم النفس والاجتماع.

يوم 13 يوليو 2024 امتحان مادة التفاضل والتكامل.

يوم 17 يوليو 2027 امتحان مادة الأحياء الاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

يوم 20 يوليو 2024 امتحان مادة الديناميكا.

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موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2024