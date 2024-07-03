سياسة التعهيد والخدمات الحكومية المرقمنة.. وزير الاتصالات يكشف أولويات المرحلة المقبلة

كشف المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أولويات المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على محورين أساسين خلال الفترة المقبلة، إذ ستشهد المرحلة المقبلة، التركيز على الاستمرار في السياسات التي رسمت من قبل، والتي أثمرت سياسة جذب الاستثمارات في مجال التعهيد، حيث شهدت صادرات مصر في قطاع التعهيد نموا بنسبة 54% خلال عام وارتفعت إلى 3.6 مليار دولار.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيتم العمل على زيادة نسب صادرات مصر في هذا المجال، وتشجيع الدول الكبرى على أن تتخذ من مصر مقصدا للتعهيد بما يساهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء مصر من مختلف التخصصات للعمل في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن المحور الثاني سيكون من خلال دعم الخدمات الحكومية المرقمنة المقدمة للمواطن بالتعاون مع كل الهيئات والوزارات، بالإضافة إلى الاستمرار في تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في شقيها الانترنت الثابت والمحمول.

وتابع: "استثمرنا أكثر من 2.5 مليار دولار، وضاعفنا خلال الأعوام الستة الماضية متوسط سرعة الانترنت الثابت 13 مرة وأصبحنا في المرتبة الأولى أفريقيا".

وأكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستمرار في بناء منظومات تستخدم التكنولوجيا الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي".