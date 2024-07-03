رئيس الإنجيلية يهنئ الحكومة والمحافظين الجدد بعد تأدية اليمين الدستورية

هنأ الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وكل الوزراء والمحافظين الجدد، لتأدية اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وجاء ذلك في بيان رسمي لرئاسة الطائفة الإنجيلية، جاء نصه كالآتي: «بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن رؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بتجديد الثقة وتكليفكم برئاسة الوزراء، وهو ما يعكس اعتزاز وثقة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقدراتكم على التواصل وتحقيق طموح الشعب المصرى العظيم من التقدم والتنمية، كما أهنئ جميع السادة الوزراء والمحافظين الجدد متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح في مسئولياتهم، ولمصرنا العزيزة الازدهار والسلام».

كما وجه زكي الشكر والتقدير الخاص لجميع الوزراء والمحافظين السابقين، مثمنًا ما بذلوه من جهد وعمل متصل لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن بكل إخلاص.