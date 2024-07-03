الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: الحكومة الجديدة تضم شخصيات ذات كفاءة.. وضبط الأسعار وتحفيز الاستثمار أولوية

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان

قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور  مصطفى مدبولي، والتي أدت اليمين اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضم شخصيات ذات خبرة ومشهود لها بالكفاءة، مضيفًا: "أتمنى التوفيق والنجاح والسداد للحكومة الجديدة بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، كما أتوجه بالشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود خلال فترة توليهم مناصبهم في الحكومة السابقة".

 

وأشار عثمان إلى أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة، وهى مكلفة من الرئيس السيسي بعدد من الأهداف وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني.

مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي

وأشار إلى ضرورة أن تعمل الحكومة على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع وتحفيز الاستثمار ونمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق لتخفيف معاناة المواطنين، وأن يكون ذلك أولوية لدى الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

 

وتابع عثمان: الجميع ينتظر من الحكومة الجديدة والمحافظين الجدد أن يكونوا على مستوى توقعات وآمال الشعب المصري العظيم، وأن تلبي الحكومة احتياجات المواطنين وتعمل على تحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب الأسبوع المقبل.

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