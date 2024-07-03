"قضايا الدولة" تهنئ رئيس الوزراء والحكومة الجديدة بحلف اليمين الدستورية

يتقدم المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى وجميع مستشاري الهيئة، بخالص التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وحلفهم اليمين الدستورية وثقة القيادة السياسية في توليهم مهام مناصبهم التنفيذية.. سائلين المولى عز وجل أن يوفقهم في خدمة الوطن وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.