الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيارة تلقي جثمان سيدة على طريق بالإسماعيلية وتهرب

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الاربعاء، إثر سقوطها من سيارة  بأحد الطرق بنطاق قسم ثان الإسماعيلية، وجرى نقل جثتها بسيارة إسعاف إلى المستشفى  تحت تصرف جهات التحقيق.
 

تفاصيل الحادث 


تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ وارد من الأهالي بالعطور على سدية تم القائها من سيارة بطريق شل خلف إدارة شركة عثمان أحمد عثمان، متوفية وفرت السيارة هاربة.

 

وعلى الفور انتقلت شرطة النجدة ورجال مباحث قسم ثان الإسماعيلية ، وسيارة الإسعاف بمكان العثور على الجثة، تبين أنها جثة لمتوفية ظهر عليها علامات التيبس، مما يعني وفاتها قبل فترة، فيما تم نقل الجثمان مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

 

وبدأ رجال مباحث مركز شرطة ثان الإسماعيلية في التحريات لبيان سبب الوفاة وضبط الجاني في أسرع وقت ممكن.

 

11 مصابًا في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية بورسعيد

 

شهد طريق الإسماعيلية - بورسعيد، تصادم سيارة "ميكروباص" مع سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا، تم نقلهم إلى مستشفى أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الاسماعيلية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول إخطار للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بإصابة 11 شخصًا في تصادم ميكروباص ط ص ق 4521 مع سيارة ربع نقل ط ه ي 1949 بطريق بورسعيد.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكشفت مصادر رسمية تنوع الإصابات بين كدمات وكسور وجروح وسحجات بأماكن متنوعة بالجسم.

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