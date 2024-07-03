الملف الشائك.. كيف سيتعامل "الشيمي" مع قيادات قطاع الأعمال العام؟

كشفت مصادر مطلعة أن ملف ممثلي المال العام في شركات قطاع الأعمال العام من الملف الهام والشائك كونه يمثل المكاسب الإضافية لقبادات وزارة قطاع الأعمال العام.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن أغلبية قيادات الوزارة تم تسكينهم كأعضاء مجالس إدارات في الشركات، رغم عدم جدوى تمثيلهم فيها.

وأشارت المصادر إلي أن هذا الملف يعتبر حساس للغاية لأنه يمبئ بصدام بين الوزير الجديد وقيادات الوزارة، حال فكر في إجراء أي تغييرات على مناصبهم كممثليين للمال العام.

وأشارت المصادر الي أن الوزير الحالي يمتاز بالهدوء وسيتعامل مع الملفات الشائكة بحكمة شديدة لذا فإنه لن يختار الصدام مع القيادات أو رؤساء الشركات القابضة فيما يتعلق بتمثيل المال العام ولكنه سيدرس جميع ملفات الوزارة في مدة تصل إلى 3 شهور حتى يكون قادر على اتخاذ أي قرار جديد خلال الفترة القادمة.

محمد الشيمي وزيرا لقطاع الأعمال العام

وأدى المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن تشكيل الحكومة الجديدة.