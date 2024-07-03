وزير التنمية المحلية.. منال عوض "جراح جديد" لمشاكل المحليات

أدت الدكتورة منال عوض اليمين الدستورية منذ قليل، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيرًا للتنمية المحلية، في الحكومة الجديدة، خلفًا للواء هشام عبد الغني آمنة.

ومن المقرر أن تصل الوزيرة مقر الوزارة اليوم في العاصمة الإدارية عقب اجتماعها مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لبدء ممارسة عملها.

ننشر في السطور القادمة السيرة الذاتية للدكتورة منال عوض، محافظ دمياط السابق، ووزير التنمية المحلية الحالي.

المناصب القيادية:

شغلت منصب محافظ دمياط في 1-9-2018 وحتى يوليو 2024.

شغلت منصب نائب محافظ الجيزة لشئون المجتمع وتنمية البيئة 7-2-2015 وحتى 30-8-2018، وتولت عددًا من الملفات منها الجمعيات الأهلية وتطوير العشوائيات وتنمية القري الأكثر احتياجًا وشئون المرأة ومحو الأمية والطفولة والأمومة والتنسيق والمتابعة مع نواب المحافظ ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والتنسيق والمتابعة مع مديريات الرى والزراعة والطب البيطري فيما يتعلق بتنمية البيئة.

البيانـات الأكاديميـة:

بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية جامعة بنها عام 1989.

ماجستير في العلوم الطبية البيطرية جامعة الإسكندرية عام 1995.

دكتوراة في العلوم الطبية البيطرية جامعة الإسكندرية عام 1999.

الجوائـز العلمية التي تم الحصول عليها:

• حاصلة على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية عام 2007 عن خمس أبحاث علمية.

• حاصلة على جائزة اليونسكو لمدن التعلم في 2017 ضمن أفضل 16 مدينة على مستوى العالم.

الإنجازات العلمية والعملية:

- الحصول على عضوية برنامج مدن التعلم التابع لهيئة اليونسكو وذلك عام 2016 لتصبح الجيزة أول مدينة بجمهورية مصر العربية حاصلة على العضوية.

- المساهمة في تطوير العشوائيات بمحافظة الجيزة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات السكنية لتطوير العشوائيات.

- جذب العديد من الاستثمارات والمنح من الجهات والهيئات الدولية مثل) الاتحاد الاوروبي UN- الوكالة الفرنسية للتنمية AFD- الوكالة الالمانية الانمائية GIZ- البنك الدولي( وذلك لخدمة مواطني الجيزة.

- توقيع وتفعيل العديد من البروتوكولات والاتفاقيات مع الوزارات والجامعات والهيئات المختلفة مثل (وزارة الاتصالات- وزارة التضامن- صندوق الادمان (مجلس رئاسة الوزراء)- جامعة القاهرة ).

- تحضير الاستراتيجية الخاصة بالتكيف مع المناخ بمحافظة الجيزة.

- تنفيذ أول " مدينة آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات "SafeCity " في محافظة الجيزة بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة " UN Women" .

- تنفيذ ثان "مدينة آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات" "SafeCity" في محافظة دميـــــاط بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة " UN Women".

• اختيار الدكتورة منال عوض ضمن أفضل ٥٠ سيدة تأثيرا لعام ٢٠١٨ وذلك من خلال " منتدى الخمسين" لإسهاماتها الناجحة فى مجال التنمية الاقتصادية المحلية يناير 2019 وذلك وفقا للتقرير الذى أعده المنتدى بالشراكة مع مجلة "أموال الغد" الاقتصادية المتخصصة بالاعتماد على عدد من المعايير المهنية المتوافقة مع مراكز التصنيف المعتمدة للإختيار.

• اختيار الدكتورة منال عوض ضمن أبرز الشخصيات النسائية الملهمة بالوطن العربى من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat.

• الحصول على درع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وذلك لاختيار محافظة دمياط عاصمة الابتكار عام 2018 وذلك خلال الحفل الختامي لمعرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار في نوفمبر 2018.

• الحصول علي درع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وذلك لحصول محافظة دمياط على أفضل المؤشرات في التعاون الدولي عام 2019.

• الحصول على جائزة التميز الحكومي عن مدينة رأس البر عام 2019.

• حصول محافظة دمياط على 4 مراكز فى الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومى عن مدينة رأس البر والوحدة المحلية لقرية الشعراء ومكتب التأهيل الاجتماعي بكفر سعد ومكتب التأهيل الاجتماعي بالزرقا.

• حصول مدينة دميــاط علي الانضمام كعضو في الشبكة الدولية لمدن التعلم التابعة لليونسكــو يونيو 2019.

• حصول محافظة دمياط على جائزة اليونيسكو لمدن التعلم لعام 2021 وذلك ضمن عشر مدن بدول العالم تم اختيارهم من قبل معهد اليونيسكو للتعلم مدى الحياه بناءً على توصية من هيئة محلفين مستقلة تضم خبراء دوليين.

• تكريم محافظة دمياط لحصولها على المركز الثاني فى محور أفضل دراسات دعم قرار.

• حصول محافظة دمياط على 3 جوائز فى مسابقة التميز الحكومى لعام 2023 عن التميز المؤسسى (رأس البر - دمياط - العلاقات العامة بمدينة رأس البر).

• حصول محافظة دمياط على المراكز الأولى لعام 2023 بالمؤشر الفرعى للخدمات المبتكرة للمواطنين والمستثمرين والمؤشر الفرعى للابتكار الأخضر بجائزة عاصمة الابتكار مصر لعام ٢٠٢٢.

• حصول محافظ دمياط من ضمن أبرز الشخصيات النسائية المُلهمة بالوطن العربى من خلال الحوار أطلقه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تحت شعار "المرأة في القيادة".

• تكريم محافظ دمياط ضمن أفضل ١٠ سيدات تميزًا فى تحقيق استراتيجية بناء مصر أقوى خلال الحفل الذى أقامته سفارتى السويد وكندا.

• فوز مشروع “ميناء بحرى للصيد بمدينة عزبة البرج” بالمركز الثالث فئة المشروعات الكبيرة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

عضوية الجمعيات العلمية والهيئات:

- عضوًا في نقابة الأطباء البيطرين في مصر.

- عضوًا في الجمعيات التالية (الجمعية الطبية البيطرية المصرية للدواجن- الجمعية العالمية البيطرية للدواجن - الجمعية المصرية للمناعة - الجمعية الفيرولوجية البيطرية).

- عضوًا مجلس إدارة " خدمة المجتمع وتنمية البيئة" بجامعة القاهرة.

- عضوًا مجلس إدارة كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة.

- عضوًا اللجنة الخاصة بفحص الإنتاج العلمي بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية.

- عضوًا مجلس إدارة "خدمة المجتمع وتنمية البيئة" بكليه التربية النوعية بجامعة القاهرة.

- عضوًا مجلس إدارة معهد الدراسات والبحوث الاحصائية - جامعة القاهرة.

- عضوًا بالجمعية العمومية "للشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي".

- عضوًا في شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا (REFELA) التابعة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية.

- رئيسًا لفرع شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا في مصر (REFELA) التابعة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية يونيو 2019.

- عضوية الجمعية العامة للجنة الشراكة الأورومتوسطية Coppem.

أهم المشاركات في المؤتمرات المحلية والدولية:

- المشاركة الفعالة في العديد من المؤتمرات العلمية داخل مصر وذلك بالعديد من الأبحاث العلمية.

- المشاركة فى جولة دراسية عن التكيف مع تغير المناخ بدولة ألمانيا خلال الفترة من 7 إلى 11 يونيو 2015 تحت عنوان (المنظور الألماني تجاه التكيف مع تغير المناخ فى المدن الحضرية).

- المشاركة في مؤتمر تغير المناخ بمراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر 2016 بعنوان (مؤتمر الأطراف MED-COP).

- المشاركة في ملتقى " رواد العالمين للمدن والمساحات العامة الآمنة تحت عنوان ( مناهج العمل للمرأة وللفتيات، الأمان، التمكين، مدن مستدامة) والذي تم عقده في المكسيك خلال الفترة من 22 فبراير إلى يوم 25 فبراير 2017.

- المشاركة في المؤتمر الثالث لمدن التعلم والذي تم عقده بمدينة كورك دولة إيرلندا في الفترة من 18- 20 سبتمبر 2017 وذلك لتسلم الجائزة التي تم حصول محافظة الجيزة عليها ضمن 16 مدينة فائزة على مستوى العالم كأفضل مدينة تعلم.

- المشاركة في مؤتمر التغير المناخي في مدينة بون، دولة ألمانيا، في الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر 2017 .

- المشاركة فى جلسات الملتقى الرابع لبرنامج "المدن الآمنة الخالية من العنف ضد النساء والفتيات" بكندا في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2018، وذلك لتعميم نموذج "المدينة الآمنة الخالية من العنف ضد النساء والفتيات" وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.

- المشاركة ضمن الوفد المصرى فى اجتماع رؤساء وفود إقليم شمال إفريقيا للمنظمة المتحدة والحكومات المحلية الأفريقية بمدينة مراكش المغربية في نوفمبر 2018، وذلك للمشاركة في شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا.

- المشاركة بفعاليات الملتقى العربى الأول للتنمية الحضرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة والذى جاء تحت عنوان " نحو مدن عربية مستدامة لمستقبل أكثر إشراقا " في مارس 2019.

- المشاركة فى جلسات الحوار الخاصة بالندوة المنعقدة بمدينة بالى بإندونيسيا خلال الفترة من 20 - 24 أغسطس 2019: وذلك لبحث سبل التعاون بين الجمهورية الإندونيسية ودول قارة إفريقيا فى مجالات البنية التحتية .

- المشاركة في أول حوار حول إنشاء مـدن الانتمـاء في الفترة من ( 5 - 6 مارس 2020 ) في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية بدعوة من عمدة مدينة لوس انجلوس وممثل الأمم المتحدة السامي لتحالف الحضارات.

- المشاركة فى المؤتمر العالمى الرابع للمدن الابتكارية " المدن الذكية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا " 14 أكتوبر 2021.

- المشاركة فى المنتدى العالمى الثالث للحكومات المحلية " الحضرى الأول لإسبانيا والذى تنظمه الأمم المتحدة لتحالف الحضارات UNAOC بأشبيلية ف الفترة من 5 الى 7 أكتوبر 2021.

- المشاركة فى المؤتمر الدولى الخامس لمدن التعلم فى الفترة من 27 الى 30 أكتوبر 2021 بكوريا الجنوبية لتعزيز ونشر ثقافة التعلم وتبادل الخبرات بين المدن المشاركة لجعل المدن اكثر صمودًا أمام التحديات.

- المشاركة فى مؤتمر المدن الأفريقية بدولة كينيا 20 مايو 2022 لعرض تجربة محافظة دمياط فى مواجهة التحديات اثناء جائحة كورونا.

- المشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول للتعلم مدى الحياة من أجل حلول مستدامة في مدن التعلم العربية خلال الفترة من 10 - 11 مايو 2023 الذي يقيمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، بالتعاون مع المكتب العربي للتربية لدول الخليج بمدينة ينبع بالمملكة العربية السعودية.

- المشاركة في حوار حول قضية التمكين الاقتصادى للمرأة الأفريقية بحضور أعضاء منظمة المدن والحكومات الأفريقية " “REFELA و ايريك ادامز عمدة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية عبر تطبيق زووم..خلال حوار شارك فيه أعضاء منظمة " “REFELAوعمدة نيويورك، وذلك لأهمية الدور الذى تلعبه المرأة الأفريقية فى تحقيق النمو الاقتصادى بالمجالات المختلفة فهى شريك أساسى فى مسيرة التنمية،لافتة الى جودة المنتجات التى تنتجها المرأة الأفريقية بمهارة عالية وجودة فريدة

- المشاركة فى جلسة اجتماع " المواطنة العالمية " والتى عقدها معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة فى إطار الاحتفال بيوم المدن العالمى، عبر شبكة الانترنت، وذلك بمشاركة رؤساء لمدن التعلم بمختلف أنحاء العالم.

- المشاركة عبر تقنية فيديو كونفرنس، بفعاليات اجتماع المائدة المستديرة لرؤساء البلديات كجزء من مؤتمر" جسر المدن على الإنترنت لعام ٢٠٢٠" فى نسخته الخامسة والذى عقدته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيUNIDO ومدينة فيينا.

- المشاركة فى المؤتمر الدولى "دور المناطق والمحافظات والمدن في المستقبل الجيوسياسي للمنطقة الأورو-متوسطية" عبر شبكة الإنترنت.

- المشاركة، عبر تطبيق "زووم" بالمؤتمر العالمى الذى نظمه البنك الدولى تحت عنوان "مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى طليعة العمل المناخى (حان وقت العمل) ".

- المشاركة فى انتخابات اختيار رئيس شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا والذى انعقدت بكيسومو الكينية.

- المشاركة فى مؤتمر "قمة بناء الجسور ٢٠٢٣" ضمن الدورة ٨٤ للجنة التنمية الحضرية والإسكان وإدارة الأراضى"CUDHLM"، والتى أطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا "UNECE" ومركز المدن العالمية بمدينة جنيف بسويسرا فى أكتوبر 2023.

- المشاركة فى مهرجان اليونيسكو للتعلم مدى الحياة " التعلم مدى الحياة وأهميته نحو تعزيز رؤى التنمية المستدامة والمواطنة العالمية " والذى انعقد بمدينة شنغهاى بالصين والذى نظمته شبكة اليونيسكو لمدن التعلم مدى الحياة بالتعاون مع جامعة شرق الصين للمعلمين فى أكتوبر 2023.

- حاصلة على البرنامج التدريبي لمتخذي القرار بالمحافظات والأحياء من قبل الوكالة الألمانية الانمائية GIZ..