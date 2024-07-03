الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في شهادة للتاريخ ..

الفريق عبدالمنعم ألتراس: من كان يحكم مصر هو التنظيم العالمى للإخوان المسلمين وليس محمد مرسى

الفريق عبدالمنعم
الفريق عبدالمنعم ألتراس

كشف الفريق عبدالمنعم ألتراس، عضو  مجلس الشيوخ، عن واقعة حدثت قبل بيان 3 يوليو يوم عزل الرئيس محمد مرسي وانحياز القوات المسلحة للشعب لنجاح ثورة 30 يونيو وعزل مرسي.

تدريب الجيش السوري الحر

وقال الفريق عبدالمنعم ألتراس، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وفي كلمة له بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الذي يتواكب مع ذكري 3 يوليو أننا كمجلس للقوات المسلحة طالبنا بمقابلة محمد مرسي، وعندما جلسنا معه عرضنا عليه كل ما يدور، ولكن للأسف الشديد وفي ظل ما كان يحدث من زخم قد يعصف بالبلاد ترك كل تلك الأمور وتحدث معنا علي أنه يرغب في أن يقوم الجيش المصري بتدريب الجيش السوري الحر.

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مجلس الشيوخ يعقد 34 جلسة عامة خلال دور الانعقاد الرابع

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 التنظيم العالمي للإخوان المسلمين

وأضاف أن رغبة مرسي في تدريب الجيش السورى الحر جاء بناء على أن التنظيم العالمي لجماعة الإخوان كان قد اجتمع في أحد البلاد، وقرر ذلك وكنا نعلم هذا الأمر، ولذلك فإن من كان يحكم مصر هو التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وليس محمد مرسي وهذه شهادة للتاريخ.

على جانب آخر، أكد تقرير أعدته الأمانة العامة لمجلس الشيوخ مجهودات وأعمال المجلس خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، حيث أكد التقرير أن المجلس عقد (34) جلسة عامة، استغرقت (113) ساعة و(10) دقائق، وبلغ عدد مرات التحدث والمداخلات 1244 من النواب، كما عقد المجلس جلسة طارئة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ 3 يوليو عزل الرئيس محمد مرسي القوات المسلحة ثورة 30 يونيو

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