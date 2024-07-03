الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط بوابة الأزهر الشريف للتقديم للصف الأول الابتدائى 2024

طلاب الأزهر الشريف
طلاب الأزهر الشريف

تزايد البحث، عبر المواقع الإلكترونية، عن بوابة الأزهر الشريف والتقديم للصف الأول الإبتدائى الأزهرى 2024، حيث يسعى آولياء الأمور إلى التقديم لابنائهم من أجل الإلتحاق بالتعليم الأزهرى، وفى سبيل ذلك يتم البحث بشكل دائم عبر المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل لمعرفة مواعيد التقديم.

 

بوابة الأزهر الشريف 

التقديم للصف الأول الابتدائي 2024

 

يبحث الكثير من آولياء الامور عبر بوابة الأزهر الشريف، عن موعد فتح باب التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024، حيث وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية في مصر، أنه سوف يتم فتح باب التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري لعام 2024 للدراسة في العام الدراسي المقبل 2024-2025، بعد الانتهاء من عقد امتحانات نهاية العام.

 

وأضاف قطاع المعاهد الأزهرية في مصر، أنه سيتم تسجيل طلبات التقديم والإلتحاق بالصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 للدراسة في العام الجديد، عبر رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 ( https://azhar.gov.eg/login.aspx ).

 

كيفية التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

  • قم بالدخول على بوابة الأزهر الشريف من هنا
  • ثم قم باختيار كافة خدمات الأزهر الشريف.
  • اختيار رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري لعام 2024-2025.
  • تسجيل الدخول.
  • تسجيل بيانات الطالب.
  • ثم ملء طلب التقديم.
  • قم بتسجيل البيانات المطلوبة.
  • واخيرا قم بطباعة طلب التقديم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

  • 6 من الصور الشخصية للطالب المتقدم وستكون بخلفية بيضاء.
  • صورة لبطاقة الطالب الصحية وكذلك الأصل للاطلاع.
  • التقرير الطبي من التأمين الصحي وسيكون محددًا به الحالة الصحية للطالب.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم.
  • صورة من فاتورة الكهرباء أو من المياه أو فاتورة التليفون الأرضي.
  • الدمغات الصحية والتعليمية اللازمة من مكاتب البريد.
  • أصل شهادة ميلاد الطالب.
  • السن المطلوب للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024
  • ألا يقل عمر الطالب المتقدم عن عنر 6.
  • ألا يزيد عمر الطالب عن عمر 9 سنوات.
  • يجوز النزول بالسن لمدة 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول وذلك في حالة وجود أماكن شاغرة.

محمد الباز: التغيير الوزاري ركز على جودة الوزراء.. ويعتبر الأضخم والأشمل

الأمم المتحدة: 27 هجوم نفذه مستوطنين في الضفة الغربية خلال 2024

 

بوابة الأزهر الشريف التقديم الصف الاول الابتدائي بوابة الازهر الشريف التقديم للصف الاول الابتدائي 2024

مواد متعلقة

دعاء رأس السنة الهجرية 2024 مكتوب

ممثلًا عن صوفية مصر.. جابر بغدادى يشارك فى فعاليات الندوة العلمية الدولية بالمغرب

جابر البغدادى يهنئ الدكتور أسامة الأزهرى لتوليه منصب وزير الأوقاف والشئون الإسلامية

الطريقة الجعفرية تهنئ أسامة الأزهرى لتوليه منصب وزير الأوقاف

الحبيب على الجفرى يهنىء أسامة الأزهرى لتوليه وزارة الأوقاف

بحضور شيخ الشافعية بالأزهر.. الطرق الصوفية تنظم مجلس شرح وقراءة "نظم العمريطى"

بحضور وكيل الأزهر.. "البحوث الإسلامية" يفتتح لجنة الفتوى بالمنوفية بعد تطويرها

رب اشرح صدورهم ويسر أمورهم .. دعوة لطلاب الثانوية العامة 2024

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

محمد الباز: نحن أمام ثورة حقيقية فى الحكومة المصرية (فيديو)

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

من هو الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

بين حكومتين.. تسليم وتسلم «احترافى»

ماجد حبته

حكومة تخفيف الأحمال

هبة مدين

دماء جديدة لحكومة 2024.. وتحية واجبة لوزير سابق

حسام محفوظ

قراءة فى عقل عدنان فنجرى: العدالة للجميع

محمد إبراهيم

وزير الإسكان الجديد فى مهمة صعبة

محمود مرعي

الدكتور محمود عصمت.. وزير طاقة برؤية مستدامة

وائل القمحاوى

مستقبل الأمن المائى.. تحديات كبيرة أمام وزير خبير

عبد الرحيم طايع

خمس وزارات.. الأعمال والآمال

صور

مباراة الزمالك وفاركو في دوري نايل

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

سرايا القدس: محتجزون إسرائيليون لدى المقاومة أقدموا على الانتحار

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة