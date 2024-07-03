رابط بوابة الأزهر الشريف للتقديم للصف الأول الابتدائى 2024

تزايد البحث، عبر المواقع الإلكترونية، عن بوابة الأزهر الشريف والتقديم للصف الأول الإبتدائى الأزهرى 2024، حيث يسعى آولياء الأمور إلى التقديم لابنائهم من أجل الإلتحاق بالتعليم الأزهرى، وفى سبيل ذلك يتم البحث بشكل دائم عبر المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل لمعرفة مواعيد التقديم.

بوابة الأزهر الشريف

التقديم للصف الأول الابتدائي 2024

يبحث الكثير من آولياء الامور عبر بوابة الأزهر الشريف، عن موعد فتح باب التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024، حيث وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية في مصر، أنه سوف يتم فتح باب التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري لعام 2024 للدراسة في العام الدراسي المقبل 2024-2025، بعد الانتهاء من عقد امتحانات نهاية العام.

وأضاف قطاع المعاهد الأزهرية في مصر، أنه سيتم تسجيل طلبات التقديم والإلتحاق بالصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 للدراسة في العام الجديد، عبر رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 ( https://azhar.gov.eg/login.aspx ).

كيفية التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

قم بالدخول على بوابة الأزهر الشريف من هنا

ثم قم باختيار كافة خدمات الأزهر الشريف.

اختيار رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري لعام 2024-2025.

تسجيل الدخول.

تسجيل بيانات الطالب.

ثم ملء طلب التقديم.

قم بتسجيل البيانات المطلوبة.

واخيرا قم بطباعة طلب التقديم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024