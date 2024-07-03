الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى يجمع المصريين لمواجهة التحديات

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحوار الوطني هو الأداة الرئيسية لجمع كل المصريين بمختلف توجهاتهم.

الحكومة تعمل على التوافق والتفاهم والمناقشة عبر الحوار الوطنى

وأوضح   وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،  في لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" عقب أداء اليمين الدستورية، أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه البلاد، ولكن الحكومة تعمل على التوافق والتفاهم والمناقشة عبر الحوار الوطني.

الحكومة ستدعم مخرجات الحوار على المستويين التشريعى والتنفيذى

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الحكومة ستدعم مخرجات الحوار على المستويين التشريعي والتنفيذي، مشددًا على أهمية التواصل مع جميع الكتل السياسية الفاعلة في المجتمع لتحقيق حراك سياسي فعال.

المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية الحوار الوطنى اليمين الدستورية وزير الشؤون النيابية والقانونية الحكومة مخرجات الحوار

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

وزير التموين فى أول تصريح بعد حلف اليمين: الرئيس كلفنى بضبط الأسعار والأسواق

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تغيير السياسات وتحديد الأولويات

لواء.حمدى البطران

ملفات على مكاتب الوزراء

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

د هند جاد

أكبر نسبة سيدات فى تاريخ الحكومة.. التاء المربوطة تستعيد مكانتها

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة