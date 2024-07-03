المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى يجمع المصريين لمواجهة التحديات

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحوار الوطني هو الأداة الرئيسية لجمع كل المصريين بمختلف توجهاتهم.

الحكومة تعمل على التوافق والتفاهم والمناقشة عبر الحوار الوطنى

وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" عقب أداء اليمين الدستورية، أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه البلاد، ولكن الحكومة تعمل على التوافق والتفاهم والمناقشة عبر الحوار الوطني.

الحكومة ستدعم مخرجات الحوار على المستويين التشريعى والتنفيذى

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الحكومة ستدعم مخرجات الحوار على المستويين التشريعي والتنفيذي، مشددًا على أهمية التواصل مع جميع الكتل السياسية الفاعلة في المجتمع لتحقيق حراك سياسي فعال.