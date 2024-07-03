اتحاد الطائرة يهنئ وزير الشباب والرياضة على تجديد الثقة

قدم مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر التهنئة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقب حلف اليمين وتجديد القيادة السياسية الثقة في وزير الرياضة.

منح مزيد من الاستقرار داخل الساحة الرياضية

وأكد "قمر" أن استمرار وزير الشباب والرياضة مهم جدًا، لمنح مزيد من الاستقرار داخل الساحة الرياضية، كما أنه يسهم في تحقيق الإنجازات التي بدأها مجلس الإدارة منذ حصولهم على ثقة أعضاء الجمعية العمومية في استكمال مسيرة الإنجازات.



وأضاف المهندس ياسر قمر، أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة فخور بهذا القرار الصائب من القيادة السياسية، التي لا تدخر جهدًا في توفير سبل النجاح في شتى المجالات عامة والرياضة خاصة من أجل استمرار إعلاء شأن مصر عالميًا.

واختتم "قمر" تصريحاته على ثقته في الوزير أشرف صبحي في استمرار مسيرة الإنجازات في ملف الشباب والرياضة، خاصة مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي ينتظرها جميع المصريين من أجل جني ثمار مجهود سنوات من التخطيط والتعاون بين الوزارة والاتحادات واللاعبين.