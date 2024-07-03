إصابة شخص دهسته سيارة مسرعة فى العمرانية

أُصيب شخص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر صدمه من سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة العمرانية، بمحافظة الجيزة.

وفور تلقى بلاغ من الخدمات الأمنية أعلى الطريق في العمرانية، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور، انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبيَّن أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.