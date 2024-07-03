الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. "كاف" يؤكد إقامة النسخة الثانية للدورى الإفريقى لكرة القدم

تتويج صن داونز بلقب
تتويج صن داونز بلقب النسخة الأولى لدورى السوبر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن أنه تقررت إقامة النسخة الثانية لبطولة الدوري الإفريقي (سوبرليج).

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإفريقي عبر حساباته على "فيسبوك" و"تويتر" بيانًا قصيرًا، اليوم الأربعاء، أكد فيه إطلاق النسخة الثانية للبطولة.

وقال الحساب في بيانه: "نحن نعمل حاليًا على إطلاق النسخة التالية، وسوف نعود إليكم بمزيد من التحديثات"، ولم يحدد البيان، الموعد النهائي لإقامة النسخة الثانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر، أن يحسم «كاف» خلال الفترة المقبلة، موعد بطولة الدوري الإفريقي، وعدد الأندية المشاركة في النسخة الثانية.

وكانت النسخة الأولى لبطولة الدوري الإفريقي، قد أقيمت خلال الفترة بين 20 أكتوبر و12 نوفمبر 2023، بمشاركة 8 أندية، هي الأهلي، صن داونز الجنوب إفريقي، الترجي التونسي، الوداد المغربي، سيمبا التنزاني، بيترو أتلتيكو الأنجولي، مازيمبي الكونغولي، وإنيمبا النيجيري.

وأقيمت النسخة الأولى للبطولة، بنظام مباريات خروج المغلوب.

وتوج صن داونز، بلقب النسخة الأولى للبطولة، وذلك عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي، بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

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