اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال.. معلومات عن محافظ أسوان الجديد

أدى اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، محافظًا لأسوان خلفًا للواء أشرف عطية.

ترصد "الدستور"، في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان الجديد:

-اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال

- محل الميلاد: الغربية

- سنة التخرج: 1989

- التخصص: هندسة مدنية

-التأهيل العسكري للواء إسماعيل محمد كمال

- الفرقة الأساسية لضباط المهندسين العسكريين.

-الفرقة المتقدمة مهندسين عسكريين.

- الفرقة الراقية مهندسين عسكريين.

_الوظائف التى التحق بها اللواء إسماعيل محمد كمال على مر السنوات السابقة

- عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة المدنية بالكلية الفنية العسكرية بداية من عام 2001 حتى 2005.

- التحق بالمجموعة الجيوتقنية بالمكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية من عام 2005 حتى 2008.

- رئيس شعبة الهندسة المدنية والمعمارية بالكلية الفنية العسكرية من عام 2008 حتى 2010.

- رئيس مجموعة الجيوتقنية بالمكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية من عام 2010 حتى 2015.

- رئيس المكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية من عام 2015 حتى 2018.

- نائب مدير الكلية الفنية العسكرية من عام 2018 حتى 2020.

- مدير الكلية الفنية العسكرية من 2020 حتى الآن قبل توليه منصب محافظ أسوان.

الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي

وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، والتى شملت تغيير عدد كبير من الوزراء والمحافظين.

وجاء تعيين الدكتور لواء إسماعيل محمد كمال محافظًا لأسوان، خلفًا للواء أشرف عطية عبدالباري، وذلك ضمن تغييرات حركة المحافظين.

وشمل التدرج اللواء إسماعيل كمال في الكلية الحربية حتى شغل منصب مدير المعاهد العسكرية، وتم اختياره محافظًا لأسوان خلال تغييرات حركة المحافظين ضمن الحكومة الجديدة.

وأدى المحافظون الجدد مراسم حلف اليمن الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبعد ذلك يتم استلام مناصبهم على الفور.