خاص – الوكرة يرفض مشاركة حمدى فتحى مع المنتخب الأوليمبى

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكر، عن رفض إدارة نادى الوكرة القطرى، مشاركة حمدى فتحى لاعب وسط الفريق مع المنتخب الأوليمبى فى دورة الألعاب الأوليمبية 2024 التى تنطلق فعالياتها يوم 24 يوليو الجارى بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتواصل مسئولو اتحاد الكرة مع حمدى فتحى، صباح اليوم من أجل قيده فى القائمة النهائية للمنتخب الاوليمبى، ووافق اللاعب من حيث المبدأ، لكن إدارة نادىه رفضت مشاركة اللاعب مع المنتخب الاوليمبى.

وضع مسئولو النادى الأهلى، البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى فى ورطة، قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد الاوليمبى بحلول الساعة الثانية عشرة مساء اليوم.

ورفض الأهلى انضمام اى لاعب من كبار السن لقائمة المنتخب الأوليمبى التى ستخوض فعاليات دورة الألعاب الأوليمبية باريس ٢٠٢٤ التى تنطلق نهاية الشهر الجارى، الأمر الذى يضع ميكالى فى حيره من أمره بعدما كان يأمل فى مشاركة لاعب أو اثنان من الأهلى فى تشكيلة المنتخب، يمثلون عنصر الخبرة.

ومن المقرر أن يرسل ميكالى القائمة النهائية للمنتخب الاوليمبى، خلال ساعات، لكنه أصبح فى غاية الإستياء بسبب موقف الأهلى، بعدما قام من قبل بقيد ٤ لاعبين من الأهلى فى القائمة الأولية للمنتخب الأوليمبى، من بين ١٠ لاعبين كبار، وفى الأخير لم يتمكن من ضم أى لاعب منهم.

وشهدت القائمة الاولية للمنتخب الأوليمبى قيد ١٠ لاعبين فوق السن الاوليمبى، من بينهم ٤ لاعبين من الأهلى هم محمد الشناوى ومصطفى شوبير ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور.

وخلال الساعات الماضية حدثت اتصالات مكثفة بين مسئولى اتحاد الكرة ومسئولى الأهلى بشان الموافق على انضمام الثنائى إمام عاشور ومحمد عبد المنعم وكان رد الاهلى حاسم بالرفض التام، ما دفع ميكالى للمطالبة بضم حارس من بين الشناوى او شوبير، لكن الرد ايضا جاء بالرفض.