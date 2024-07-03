الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سويلم: التغيرات المناخية والإجراءات الأحادية بمياه نهر النيل أهم التحديات التى تواجهنا

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية: "لدينا تكليفات وأهداف محددة كانت تعمل عليها الوزارة في الفترة السابقة، وسيتم العمل على استكمالها المرحلة المقبلة".

 

جهود وزارة الموارد المائية 

وأكد الدكتور هاني سويلم، خلال حواره لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك ثلاثة أبعاد رئيسية تعمل عليها وزارة الموارد المائية، وهذه الأبعاد متمثلة في البعد المحلي المتعلق بتطوير منظومة الري، البعد الإفريقي والتعاون مع دول حوض النيل، خاصة أن مصر تتولى الآن رئاسة وزراء المياه الأفارقة لمدة عامين، والبعد الدولي وهو المتعلق ووضع مصر مع التيارات المناخية ودمج ملف المياه والنجاحات التي حققتها الدولة المصرية في مؤتمر المناخ 27/ 28.

 

التعاون والتنسيق بين الوزارات 

وأضاف: "هناك تعاون كبير بين وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة، حيث يوجد أكثر من 80% من المياه العذبة في مصر تذهب للزراعة، وبالتالي يجب تنسيق يومي بين الوزارتين".

وذكر: "هناك تحديات كثيرة أمام الوزارة، ومن بين هذه التحديات التغيرات المناخية، والإجراءات الأحادية في مياه نهر النيل".

وزير الموارد المائية هاني سويلم جهود وزارة الموارد المائية اكسترا نيوز

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