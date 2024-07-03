تطوير البنية التحتية ومكافحة الإرهاب.. تجديد الثقة في اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية

أدى وزراء الحكومة الجديدة اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وجددت الحكومة الجديدة الثقة في اللواء محمود توفيق، ليستمر في منصبه وزيرا للداخلية للسنة السابعة على التوالي عقب إعلان التشكيل الوزاري الجديد للحكومة وأدائه اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ ليستكمل مسيرته من التطوير والانجازات.

تطوير منظومة العمل الشرطى

ونستعرض أبرز إنجازات وزارة الداخلية لتطوير منظومة العمل الشرطي على مدار السنوات الماضية، وكان أبرزها نجاح جهود مكافحة الإرهـاب وفرض الاستقرار الأمني بأنحاء البلاد.

وتمكنـت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من مواجهة وضبط جرائم المخدرات، التهرب الضريبي والجمركي، الأموال العامة، وجرائم المصنفات والهجرة غير الشرعية، فضلًَا عـن جهـود مكافحة التعـدي على ممتلـكات الدولة وجهود ضبط الأسواق والحفاظ علـى صحة المواطنيـن.



كما نجحت في التصدي لجرائم الفسـاد والرشـوة واسـتغلال النفوذ والاختلاس والإضرار بالمال العـام وجرائـم التزييف والتزوير، وكل ما من شـأنه الإضرار بالأمـن الاقتصادي، وتحســين وتطويـر ورفع كفاءة الجهازالشرطي والارتقاء بمنظومة العمل الأمني على كافة المسـتويات.



مدونة أخلاقيات العمل الشرطي

أسست مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي وإعادة هيكلة قطاع مكافحة المخدرات ليصبـح مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وتحويله إلـى قطـاع يتضمـن عـددا مـن الإدارات مثـل مكافحـة المخـدرات، الأسلحة غيـر المرخصة والهجـرة غير الشـرعية، وتطويـر وتحديـث السـجون وتحويلها إلـى مرافق متكاملة؛ لإعادة التأهيل ومـن أبرزها مجمـع سـجون وادي النطرون، الـذي تـم افتتاحـه عـام 2021.



كما حرصت الوزارة على المشاركة في اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة الاتجـار بالبشـر والهجـرة غيـر الشـرعية، التابعـة لـوزارة الخارجيـة، التي تضم جميـع الجهات والـوزارات المعنية بموضوعات الهجرة.

تطوير البنية التحتية الشرطية

وأولـت الدولة ووزارة الداخلية اهتمامًا بتطويـر البنيـة التحتيـة الشرطية، حيث تم وجار إنشاء وتطوير 2798 منشأة شرطية أبرزها: مركز تأهيل ذوي الهمم بالعاشـر مـن رمضـان، والإدارة العامـة للجـوازات، والمجمـع الطبي بالقاهـرة الجديدة، ومبنــى قطاعــات الأمــن الاقتصــادي والاجتماعــي والأفــراد بالعباســية، قطــاع أمـن الجيـزة بأكتوبـر، الإدارة العامـة لمـرور الجيـزة وحـدة تراخيـص مـرور الدقـي بأكتوبر ومبنـى الدراسـات الأمنيـة والاسـتراتيجية بأكاديميـة الشرطة، قطاع أمن القاهرة و5 مراكـز إصـلاح وتأهيـل بـوادي النطـرون وبـدر والعاشـر مـن رمضـان و15 مايــو وأخميــم الجديــدة، وإنشــاء 8 مقــار جديــدة لمديريــات أمــن: الدقهليــة، ودميـاط، وبنـي سـويف، والمنيـا، أسـيوط، والأقصـر، وأسـوان، والعلميـن، وتطويـر 102سـجل مدنـي علـى مسـتوى الجمهوريـة.



كما شملت استراتيجية التطوير عددا من أقسام الشرطة وانطلقـــت المرحلة الأولى مـن عمليات التطوير في يونيو 2020، وتم الانتهاء من تطويرُ أقسام الشرطة في عدد من المحافظات منها: القاهــرة، والجيــزة، والإسـكندرية، وجنوب سـيناء.



وشــملت أعمال التطوير تطوير مكاتب حقوق الإنسان بالأقسام، والأستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، وميكنة إجراءات العمل بإتاحة الربط بقواعد معلومات دقيقة ومركزية من أجل الارتقاء بمنظومة العمل الأمني وتقليل وقت حصول المواطن على الخدمات، وظهور الأقسام بمظهر حضاري من خلال إتاحة أماكن انتظار ممزية وكريمة للمواطنين وخاصة من ذوي القدرات.

كما تم الانتهـاء مـن إنشـاء وتطوير231 نقطـة شرطة ضمن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسـية حيـاة كريمـة، فضـًلا عـن إقامـة القريـة التكتيكيـة بالأمن المركزي، وهي منطقة حديثة للتدريبات الخاصة بعناصر الأمن المركزي لرفع كفاءة الضباط والعاملين للقيام بالمهام الموكلة إليهم بكفاءة.