الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تجديد الثقة.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم؟

الدكتور احمد الانصاري
الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم

جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الثقة في الدكتور أحمد الأنصاري، كمحافظا للفيوم.

 

معلومات عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم

-تخرّج الدكتور أحمد الأنصاري، من كلية الطب عام 2001 وعمل في خدمات نقل الدم لمدة 6 سنوات، ثم سافر عام 2007 في بعثة تابعة لوزارة الصحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية درس خلالها ماجستير إدارة أعمال وإدارة نظم صحية لمدة عامين.

 

وكُلف «الأنصاري» في 2010 بتطوير المجالس الطبية المتخصصة للتغلب على أزمات العلاج على نفقة الدولة، حيث عكف على عمل إعادة هيكلة للموقف بشكل عام، ونجح في التغلب على الأزمات.

-كُلف في أواخر 2010 بالعمل نائبًا لرئيس هيئة الإسعاف، إلى جانب عمله في المجالس الطبية المتخصصة.

- حصلت هيئة الإسعاف المصرية، أثناء تولي الدكتور أحمد الأنصاري منصب نائب رئيسها على جائرة الصحة العربية رغم شدة المنافسة بين مقدمي الخدمات الصحية في الدول العربية.

 

-في سبتمبر 2013 جرى تعيينه رئيسا لهيئة الإسعاف المصرية بقرار من الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة آنذاك، وفي 2017 ترأس بعثة الحج الطبية المصرية.

 

-عُيّنّ مديرًا لمشروع إنهاء قوائم انتظار مرضى الحالات الحرجة، وحقق خلال هذه الفترة إنجازات كبيرة بعد الانتهاء من أكثر من نصف الحالات المنتظرة قبل المواعيد المحددة لها.

 

-في أغسطس 2018 عُيّن الدكتور أحمد الأنصاري محافظًا لسوهاج-  في 2019 عُيّن محافظا للفيوم وما يزال مستمرًا في منصبه بعد التجديد الثقة فيه ضمن حركة المحافظين 2024.

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