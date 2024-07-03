إيقاف الحد السريع من ارتفاع الأسعار.. أبرز الملفات على طاولة وزير التموين الجديد

تنتظر وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق، العديد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن، وتأتي على رأسها إيقاف الحد السريع من ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق والتحكم فيه واستدامة دعم السلع الأساسية وتوفير مصادر لتمويله وزيادته، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، مع التأكيد على استمرار تقديم الدعم للمواطنين المستحقين.

كما ينتظر وزير التموين في الفترة المقبلة أن يشعر المواطن بكل الجهد المبذول للحد السريع من ارتفاع الأسعاروضبط الأسواق والتحكم فيه، فالمواطن طول الوقت يشعر أن القانون يطبق بسرعة في حال ارتفاع الأسعار لكن عند انخفاضها لم يشعر المواطن حتى اليوم بأي انخفاضات واضحة.

لابد وأن تكون هناك أبواب جديدة ومصدر ثقة بين التجار والدولة بمعنى التزام من الطرفين بتوفير مستلزمات فورية لضمان استقرار الأسعار، ومواجهة التلاعب أو الاحتكارو حل ملف السكر نهائي فقد لجأت الحكومة لاستيراد 750 ألف طن سكر حتي الآن، لسد فجوة احتياجات المواطنين، والعمل على زيادة مخصصات دعم السلع التموينية فقد تم رفع دعم السلع التموينية وتوفير احتياجات المواطنين من الخبز لما يقرب من 250 إلى 270 مليون رغيف يوميًا لـ72 مليون مواطن مستفيد.

كما ينتظر المواطن عدد من القرارات حول توسيع مظلة الحماية الاجتماعية فقد تم استخراج 568.911 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، المستفيدين من برنامجى "تكافل وكرامة"، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.