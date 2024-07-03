الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كلية اللاهوت الأسقفية تفتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد

جريدة الدستور

أعلنت كلية اللاهوت الأسقفية عن فتح باب التقديم للالتحاق بالعام الدراسي لعام 2024- 2025 في فروعها الثلاثة بالقاهرة والإسكندرية والمنيا.

ومن المقرر أن يستمر تلقي طلبات التقديم حتى منتصف شهر أغسطس المتجددة، وذلك من خلال ملء استمارات الالتحاق وإرسالها عبر البريد الإلكتروني التابع للكلية.

هدف الكلية

تهدف كلية اللاهوت إلى تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين لأن يكونوا قساوسة من أجل خدمة الكنيسة، بالإضافة لكونها كيان تعليمي للتدريب اللاهوتي متعدد الجنسيات والمواقع والمستويات تابع لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، متخذًا الاسم العريق لمدرسة لاهوت الإسكندرية لإحياء التسمية الأصلية للتعليم المسيحي في البطريركية الأولى بإفريقيا.

تأسيس كلية اللاهوت

جدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005، حيث تشمل المنظومة التعليمية للكلية على ثلاث مستويات إذ يتضمن المستوى الأول كلية اللاهوت المركزية للإقليم تحت مسمى "القديس أثناسيوس" بمحافظة القاهرة والإسكندرية، كما يضم المستوى الثانى كليات الأبروشيات تحت مسمى القديس كبريانوس اللاهوت بتونس، وكلية القديس فرومنتيوس في جامبيلا بإثيوبيا، وذلك بالإضافة للمستوى الثالث حيث يشمل مركز المنيا للدراسات اللاهوتية ومعهد جبال النوبة للدراسات الكتابية بالقاهرة.

وضعت الكلية عدة شروط للالتحاق قبل بداية العام الدراسي، أهمها المعيار الروحي، إذ ينبغي على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحي، بالإضافة إلى المعيار الأكاديمي الذي يتمثل في المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.

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