برلمانية: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة يأتى فى توقيت مهم للغاية

رحبت النائبه مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بإعلان التشكيل الحكومي الجديد، الذي أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء.

وأشارت "عطوة"، إلى أن الحكومة الجديدة تضم كفاءات وخبرات كبيرة تضفي حالة من التفاؤل الكبير، لافتة إلى أن الرئيس السيسي حريص على تطوير الأداء الحكومي، بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.

وقالت إن تشكيل الحكومة الجديدة جاء فى توقيت بالغ الأهمية، يتناسب مع دقة المرحلة التي تمر بها مصر والعالم، والرئيس السيسي، حريص على ضخ دماء جديدة في كل قطاعات ومؤسسات الدولة للتغلب على التحديات ووضع حلول لها وفق رؤى وفكر يتتناسب مع الجمهورية الجديدة.

التعديل الوزاري الجديد

وأشارت النائبة مايسة عطوة، إلى أن التعديل الوزاري الجديد شمل حقائب وزارية مهمة ترتبط بمواجهة تحديات وقضايا عالمية، ما يعكس اهتمام الرئيس السيسي، بتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وحرصه على حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري، وتعزيز مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة.

وتقدمت النائبة مايسة عطوة بتحية شكر لكل الوزراء السابقين على ما قدموه في قدر استطاعتهم للوطن والمواطن.