يعمل روتين العناية بـ البشرة في فترة الصباح والمساء، على تحضير بشرتك لليوم من خلال إزالة الأوساخ والزيوت المتراكمة، ويجب أن يتضمن روتين العناية بالبشرة دائمًا منظفًا ومرطبًا وكريمًا واقيًا من الشمس.

وحسب موقع Hindustan times، يمكنك إضافة علاجات إضافية إلى روتينك لعلاج البشرة الجافة أو الدهنية أو المتقدمة في السن أو المعرضة لحب الشباب. إليكم كيفية إنشاء أفضل روتين للعناية بالبشرة في الصباح والليل.

للحماية من الصيف.. روتين للعناية بـ البشرة في الصباح والمساء

المنظف

يساعد غسل وجهك على إزالة الزيوت الزائدة والأوساخ التي يمكن أن تسد المسام وتسبب ظهور البثور، ويجب أن تختاري منظفًا لطيفًا وخاليًا من الكحول لتجنب إزالة الكثير من الزيوت التي تحتاجينها للحفاظ على حاجز بشرتك صحيًا.

علاجات حب الشباب

إذا كنتي تحاولين التحكم في ظهور حب الشباب، ضعي علاجًا موضعيًا أو علاجًا شاملًا لحب الشباب بعد التنظيف أو التونر، ويمكنك استخدام علاج موضعي لتفتيح البشرة بدلًا من ذلك إذا كنت تحاولين التخلص من البقع الداكنة، وتعالج العلاجات الموضعية مناطق صغيرة من الجلد ويمكن استخدامها حسب الحاجة، وذلك بحسب إستشارة الطبيب الجلدية الخاص بك.

مصل مضاد للأكسدة

يمكن أن يساعد مصل الصباح في تفتيح البشرة وترطيبها وحمايتها، ويعد استخدام مصل يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة - مثل فيتامين سي أو فيتامين هـ أو النياسيناميد - هو الأفضل للاستخدام أثناء النهار لأن هذه المكونات يمكن أن تساعد في تقليل الضرر البيئي والأشعة فوق البنفسجية، لتطبيق المصل، قم بتوزيع المنتج بلطف على وجهك ورقبتك، بحسب إستشارة الطبيب.

كريم العين

كريمات العيون اختيارية ولكنها يمكن أن تضيف الرطوبة والترطيب لبشرة أسفل عينيك لتطبيقها، دلكي الكريم برفق أسفل عينيك باستخدام إصبعك البنصر، بالنسبة لكريمات العيون النهارية، اختاري المنتجات التي تحتوي على ببتيدات مرطبة ومضادات الأكسدة مثل فيتامين سي وعامل حماية من الشمس للمساعدة في حماية بشرتك الرقيقة أسفل عينيك.