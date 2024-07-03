الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التشكيل الوزاري الجديد.. هاشتاج يتصدر الترند بعد حلف اليمين الدستورية

التشكيل الوزاري الجديد
التشكيل الوزاري الجديد

على مدار الأيام الماضية، تصدرت حركة تنقلات للمحافظين والتشكيل الوزاري الجديد، عمليات بحث المواطنين عبر محرك “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي.

التشكيل الحكومي الجديد لم يخلو من تمثيل المرأة، حيث ضم التشكيل الجديد 4 وزيرات هن: مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي، رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ياسمين أحمد فؤاد وزيرا للبيئة، منال عوض ميخائيل وزيرًا للتنمية المحلية.

كما ضمت قائمة الحكومة الجديدة العديد من الوزراء الشباب، ذوي التاريخ الحافل بالنجاحات في المجالات التي اختيروا لتولي وزارتها، وغيرها من العناصر الإيجابية الأخرى التي ضمتها قائمة الحكومة الجديدة.

التشكيل الوزاري يتصدر الترند

#التشكيل_الوزاري_الجديد هاشتاج تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدث عنه الكثير من المتابعين والمتفاعلين عبر هذه الوسائل.

"الدستور" وباستخدام عدد من أدوات قياس "الهاشتاج" على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة نكشف كيف تفاعل المتابعون مع "الهاشتاج".

على منصة x "تويتر" سابقًا تبين أنه تم تداول "هاشتاج" #التشكيل_الوزاري_الجديد" بمعدل3،084 منشور.

وباستخدام أداة القياس social searcher تبين أنه تم تداول 97 منشور يحمل وسم #التشكيل_الوزاري_الجديد.   

وباستخدام أداة القياس tweet binder تبين أنه تم تداول 200 منشور يحمل وسم #التشكيل_الوزاري_الجديد.

مثّل المنشورات التي تحتوي على الروابط والصور المركز الأعلى تداولًا، وذلك بمعدل 89 منشور أي بنسبة 44.50%، كما جاءت التقارير في المركز الثاني بمعدل 74 منشور أي بنسبة 37%، ثم تلتها المنشورات التي تحتوي على النصوص، وذلك بمعدل 28 منشور أي بنسبة 14%.

وأدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية، وضمت قائمة الحكومة الجديدة الأسماء التالية.

كما ذكرت قناة اكسترا نيوز الإخبارية، أنه جرى تعيين الفريق كامل الوزير، وزير النقل، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، لشئون الصناعة، كما تم تعيين الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية، وشمل التغيير تعيين 23 نائبًا للوزراء، و32 نائبا للمحافظين بينهم 9 سيدات.

التشكيل الوزاري الجديد بيئة المرأة تمثيل المرأة الدكتور مصطفى مدبولي

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