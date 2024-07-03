قائمة أسماء المحافظين الجدد 2024.. 27 محافظًا ما بين تعيين وتجديد ثقة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حركة تشكيل المحافظين، عقب تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة المصرية، من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويزداد التساؤل عن أسماء المحافظين الجدد 2024 عبر جوجل، عقب حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.

أسماء المحافظين الجدد 2024.. 27 محافظا ما بين تعيين وتجديد ثقة

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير حركة المحافظين الجدد 2024 والقائمة الكاملة للأسماء من خلال رصد أسماء 27 محافظا جديدا طبقا ما جرى إعلانه.

حركة المحافظين الجدد 2024

أشرف مجدي ابراهيم الجندي: محافظ الغربية

إبراهيم صابر خليل خليل: محافظ القاهرة

⁠عادل سعيد إبراهيم النجار: محافظ الجيزة

⁠أيمن محمد إبراهيم عطية: محافظ القليوبية

جاكلين عازر عبد الحليم عازر: محافظ البحيرة

أحمد عبدالله الأنصاري: محافظ الفيوم

⁠محمد هاني جمال الدين غنيم: محافظ بني سويف

⁠عماد أحمد محمود كدواني: محافظ المنيا

هشام أحمد أبو النصر: محافظ اسيوط

عبد الفتاح نور الدين سراج: محافظ سوهاج

⁠خالد محمود عبد الحليم عبد العال: محافظ قنا

أسماء المحافظين الجدد اليوم