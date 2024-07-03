الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قائمة أسماء المحافظين الجدد 2024.. 27 محافظًا ما بين تعيين وتجديد ثقة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حركة تشكيل المحافظين، عقب تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة المصرية، من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويزداد التساؤل عن أسماء المحافظين الجدد 2024 عبر جوجل، عقب حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.

أسماء المحافظين الجدد 2024.. 27 محافظا ما بين تعيين وتجديد ثقة

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير حركة المحافظين الجدد 2024 والقائمة الكاملة للأسماء من خلال رصد أسماء 27 محافظا جديدا طبقا ما جرى إعلانه.

حركة المحافظين الجدد 2024

  • أشرف مجدي ابراهيم الجندي: محافظ الغربية
  • إبراهيم صابر خليل خليل: محافظ القاهرة
  • ⁠عادل سعيد إبراهيم النجار: محافظ الجيزة
  • ⁠أيمن محمد إبراهيم عطية: محافظ القليوبية
  • جاكلين عازر عبد الحليم عازر: محافظ البحيرة
  • أحمد عبدالله الأنصاري: محافظ الفيوم
  • ⁠محمد هاني جمال الدين غنيم: محافظ بني سويف
  • ⁠عماد أحمد محمود كدواني: محافظ المنيا
  • هشام أحمد أبو النصر: محافظ اسيوط
  • عبد الفتاح نور الدين سراج: محافظ سوهاج
  • ⁠خالد محمود عبد الحليم عبد العال: محافظ قنا

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

التشكيل الكامل للحكومة الجديدة.. دمج حقائب ونائبان لمدبولى

أسماء المحافظين الجدد اليوم 

  • ⁠طارق مرزوق عبد مغني: محافظ الدقهلية
  • ⁠ايمن محمد رشاد الشهابي: محافظ دمياط
  • ⁠علاء إبراهيم عبد المعطي: محافظ كفر الشيخ
  • ⁠إبراهيم شهاوي أبو ليمون: محافظ المنوفية
  • حازم محمد حسن الأشموني: محافظ الشرقية
  • ⁠خالد مبارك حسين بكري: محافظ جنوب سيناء
  • خالد شعيب محمود حسين: محافظ مطروح
  • ⁠محمد سلمان الزملوط: محافظ الوادي الجديد
  • ⁠عمرو محمود حنفي: محافظ البحر الأحمر
  • ⁠خالد مجاور محمد: محافظ شمال سيناء
  • إسماعيل محمد كمال: محافظ أسوان
  • محب حبشي خليل: محافظ بورسعيد
  • أكرم محمد جلال إسماعيل: محافظ الإسماعيلية
  • طارق حامد الشاذلي: محافظ السويس
  • أحمد خالد حسن سعيد: محافظ الإسكندرية
  • عبد المطلب ممدوح عمارة: محافظ الأقصر
أسماء المحافظين الجدد 2024 اسماء المحافظين الجدد المحافظين الجدد 2024 المحافظين الجدد أسماء المحافظين تعيين وتجديد ثقة 27 محافظا حركة المحافظين الجدد 2024

مواد متعلقة

أسماء المحافظين الجدد

مصدر حكومى مطلع لـ إكسترا نيوز: حركة المحافظين تشمل تغيرات موسعة

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

وزير التموين فى أول تصريح بعد حلف اليمين: الرئيس كلفنى بضبط الأسعار والأسواق

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تغيير السياسات وتحديد الأولويات

لواء.حمدى البطران

ملفات على مكاتب الوزراء

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

د هند جاد

أكبر نسبة سيدات فى تاريخ الحكومة.. التاء المربوطة تستعيد مكانتها

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة