ضخ تكنولوجيات حديثة.. وزير البترول: توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء على رأس أولوياتنا

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية الجديد، إن من ضمن الأولويات التي ستعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة هي توفير الوقود اللازم للمحطات الكهربائية لتوفير الكهرباء للمواطنين والشركات العاملة في مصر، بجانب العمل على زيادة الإنتاج.

توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء ضمن أولويات عمل الوزارة

وتابع، في لقاء خاص على فضائية إكسترا نيوز الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم التركيز على زيادة إنتاج الزيت والغاز، بجانب التركيز على ضخ تكنولوجيات حديثة لتنمية الاكتشافات للحصول على حقول جديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

زيادة الإنتاج والتركيز على الاكتشافات الجديدة ضمن أولوياتنا

وأكد أنه في السياق ذاته سيتم الاهتمام الكبير في التعامل مع الشركاء الأجانب، وسداد المتأخرات المالية لهم ليعطي انطباعًا هامًا بالمصداقية مع الشركات العالمية الطامعة في التعامل مع قطاع البترول المصري لجذب الكثير من المستثمرين لمصر.

ولفت إلى التركيز على تنمية العنصر البشري بقطاع البترول والغاز والاهتمام بالثورة المعدنية وضخ صناعة جديدة لجذب الاستثمار الخارجي والداخلي في قطاع البترول والغاز، والاهتمام بالثروة المعدنية، والتي تعد من أهم الثروات لجذب الاستثمارات في مصر وضخ صناعة جديدة لجذب الاستثمار، بالتعاون مع الجهات المختلفة لجذب الاستثمار الخارجي والداخلي في قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية.

وأشار إلى أنه سيتم الاهتمام بمشروعات التكرير والبتروكيماويات والاستفادة بها في عملية التنمية الشاملة بقطاع البترول، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة لهذه الصناعة لتقليل الاحتياجات بالنسبة للعملة الصعبة لمصر، وفي ذات السياق العمل على فتح أسواق بالنسبة للأمونيا والتصدير لأوروبا وتقليل الانبعاثات الكربونية فيما يخص القطاع.