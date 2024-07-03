وزير الرى يتوجه بالشكر للرئيس السيسى على تجديد الثقة

توجه الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بالشكر لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولي على تجديد الثقة فيه.

وأكد الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والري ستواصل العمل لاستكمال ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، والسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

وثمّن الدكتور سويلم الثقة الغالية للرئيس عبدالفتاح السيسى التي يعتبرها وسام شرف يعتز به، متعهدًا ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن، والمساهمة مع كل وزارات ومؤسسات الدولة في مواصلة مسيرة البناء والتقدم التي تشهدها الدولة المصرية على جميع الأصعدة لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الوطن.

وأكد أن الوزارة ستواصل كل مجهوداتها لتطوير المنظومة المائية ورفع كفاءة استخدام المياه وضمان استيفاء الاحتياجات المائية لجميع المنتفعين، وخدمة قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى، وذلك بعقول وأيدي رجال وزارة الموارد المائية والري المخلصين.