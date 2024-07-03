الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس الشيوخ يعقد 34 جلسة عامة خلال دور الانعقاد الرابع

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكد تقرير أعدته الأمانة العامة لـمجلس الشيوخ مجهودات وأعمال المجلس خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، حيث أكد التقرير أن المجلس عقد (34) جلسة عامة، استغرقت (113) ساعة و(10) دقائق، وبلغ عدد مرات التحدث والمداخلات 1244 من النواب، كما عقد المجلس جلسة طارئة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

ناقش المجلس ست دراسات برلمانية

وفيما يتعلق بأدائه التشريعي- ناقش المجلس العديد من التشريعات، منها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2024 /2025.

كما ناقش المجلس ست دراسات برلمانية، وقد تنوعت تلك الدراسات بين صناعة الأسمدة الكيماوية- سوق الكربون والحد من تأثيره البيئي- الألعاب الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها- زراعة القطن المصرى- الشباب والذكاء الاصطناعى- تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر".

في سياق متصل، ناقش المجلس دراستين للأثر التشريعي، الأولى: دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم (153) لسنة 2022"، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضــافيــة وبتجديــد الــعــمــل بــالــقــانـــون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والثانية: دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

  وفيما يتعلق بالأداء الرقابي؛ فقد ناقش المجلس (23) طلب مناقشة عامة، كما نظر (168) تقريرًا عن اقتراحات برغبة؛ وقرر إحالتها إلى الحكومة لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة.

وفيما يتصل بنشاط اللجان النوعية؛ فقد قامت اللجان النوعية بدراسة ما أحيل إليها من مشروعات قوانين بما يتفق مع أحكام الدستور، كما مارست اللجان اختصاصاتها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع      السادة الوزراء ومساعديهم، وممثلى الجهات المعنية للوقوف على حقيقة العقبات التى تواجه المواطنين، ووضع حلول لها؛ وبلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الرابع (199) تقريرًا، وبلغ عدد الاجتماعات التى عقدتها اللجان النوعية نحو (866) اجتماعًا بإجمالى عدد ساعات بلغ (740) ساعة.   

وفي إطار ما تمثله الزيارات الميدانية من أهمية فى الوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة، فقد قامت اللجان النوعية بالعديد من الزيارات الميدانية وفقًا لما أجازته اللائحة الداخلية فى هذا الشأن لفحص موضوع محال إليها، حيث بلغت عشر زيارات ميدانية.

الأمانة العامة مجلس الشيوخ التشريعات مشروع قانون الانعقاد الرابع خطة التنمية الأثر التشريعى مناقشة عامة

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