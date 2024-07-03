نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية.. "الصحة" تعلن السيرة الذاتية للدكتور خالد عبدالغفار

نشرت وزارة الصحة السيرة الذاتية للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان.

أبرز المعلومات عن وزير الصحة

حصل الدكتور خالد عاطف عبدالغفار على الدكتوراه في طب الفم وعلاج اللثة من جامعة القاهرة وجامعة تكساس عام ١٩٩٥، وعمل أستاذًا بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وأستاذًا زائرًا بكلية طب جامعة جورجيا، وجامعة تكساس بالولايات المتحدة.

تولى الدكتور خالد عبدالغفار العديد من المناصب القيادية، أبرزها رئيس قسم الفم وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، وعميدًا لكلية طب الفم والأسنان بنفس الجامعة، وأمينًا للجنة قطاع طب الفم والأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، ونائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وحصل الدكتور خالد عبدالغفار على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية.

توليه وزارة البحث العلمي

وتم تكليفه بحقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير ٢٠١٦ وحتى ١٣ أغسطس ٢٠٢٢، كما تم تكليفه بالقيام بعمل وزير الصحة والسكان اعتبارًا من أكتوبر ٢٠٢١ حتى أغسطس ٢٠٢٢، ثم كُلف وزيرًا للصحة والسكان في أغسطس ٢٠٢٢، وتم تجديد الثقة به نائبًا لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزيرًا للصحة والسكان بتاريخ ٣ يوليو ٢٠٢٤.