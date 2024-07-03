الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية.. "الصحة" تعلن السيرة الذاتية للدكتور خالد عبدالغفار

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

نشرت وزارة الصحة السيرة الذاتية للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان.

أبرز المعلومات عن وزير الصحة 

حصل الدكتور خالد عاطف عبدالغفار على الدكتوراه في طب الفم وعلاج اللثة من جامعة القاهرة وجامعة تكساس عام ١٩٩٥، وعمل أستاذًا بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وأستاذًا زائرًا بكلية طب جامعة جورجيا، وجامعة تكساس بالولايات المتحدة.

txt

وزير الصحة يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

txt

أهم الملفات الصحية المطروحة على طاولة وزير الصحة فى الحكومة الجديدة

تولى الدكتور خالد عبدالغفار العديد من المناصب القيادية، أبرزها رئيس قسم الفم وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، وعميدًا لكلية طب الفم والأسنان بنفس الجامعة، وأمينًا للجنة قطاع طب الفم والأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، ونائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وحصل الدكتور خالد عبدالغفار على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية.

توليه وزارة البحث العلمي 

وتم تكليفه بحقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير ٢٠١٦ وحتى ١٣ أغسطس ٢٠٢٢، كما تم تكليفه بالقيام بعمل وزير الصحة والسكان اعتبارًا من أكتوبر ٢٠٢١ حتى أغسطس ٢٠٢٢، ثم كُلف وزيرًا للصحة والسكان في أغسطس ٢٠٢٢، وتم تجديد الثقة به نائبًا لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزيرًا للصحة والسكان بتاريخ ٣ يوليو ٢٠٢٤.

 

عبدالغفار الصحة مجلس الوزارء طب الفم جامعة القاهرة

مواد متعلقة

أهم الملفات الصحية المطروحة على طاولة وزير الصحة فى الحكومة الجديدة

أسست طب الأطفال المهارى.. من هى الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة؟

وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة ساسارى الإيطالية لدعم التمريض

"الرقابة الصحية" تعتمد 5 مستشفيات جديدة بأنحاء الجمهورية

"الطفولة والأمومة" تبحث مع البنك الدولي سبل التعاون بمجال تنمية الطفولة المبكرة

الصحة: تسجل 5 أرقام قياسية بموسوعة «جينيس» في مجال الكشف والتوعية بالأورام السرطانية

الصحة: الكشف المبكر على سرطان الثدي يزيد من نسبة الشفاء إلى 98%

وزير الصحة يناقش مع شركة دواء عالمية تعزيز التعاون فى تحسين صحة المصريين

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

وزير التموين فى أول تصريح بعد حلف اليمين: الرئيس كلفنى بضبط الأسعار والأسواق

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تغيير السياسات وتحديد الأولويات

لواء.حمدى البطران

ملفات على مكاتب الوزراء

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

د هند جاد

أكبر نسبة سيدات فى تاريخ الحكومة.. التاء المربوطة تستعيد مكانتها

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة