برشلونة يحدد شرط رحيل رونالد أراوخو في الصيف

لا يزال الغموض يحوم حول مصير النجم الأوروجوياني رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، رفقة ناديه في الميركاتو الصيفي.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم رونالد أراوخو بإمكانية الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته.

برشلونة يُحدد شرط رحيل رونالد أراوخو

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن رونالد أراوخو يُعد أحد الركائز الأساسية في تشكيل برشلونة، ومن العناصر المهمة التي يعتمد عليها المدرب هانز فليك في الموسم الجديد 2024-2025.

إدارة برشلونة لا تنوي بيع رونالد أراوخو واللاعب لم يحسم أمره

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة برشلونة لا تنوي بيع رونالد أراوخو، ولكن اللاعب نفسه لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة، أن رونالد أراوخو رفض التحدث عن مصيره مع برشلونة، إذ اكتفى بالحديث عن منتخب بلاده أوروجواي، مؤكدًا أنه يضع كامل تركيزه في بطولة كوبا أمريكا 2024، ليُثير الشكوك بشأن مستقبله.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أنه في حال قرر رونالد أراوخو الرحيل عن صفوف برشلونة، سيتوجب عليه إبلاغ إدارة النادي، من أجل البحث عن عرض مالي جيد.

إدارة برشلونة ستطلب 100 مليون يورو مقابل السماح برحيل رونالد أراوخو

ونوّهت الصحيفة، أنه في هذه الحالة فإن إدارة برشلونة ستطلب الحصول على ما لا يقل عن 100 مليون يورو، مقابل السماح برحيل رونالد أراوخو والاستفادة منه ماديًا.

ويُعد رونالد أراوخو محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في ضمه، على رأسها ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وبايرن ميونخ الألماني وغيرهم.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع الأوروجوياني، صاحب الـ25 عامًا، رفقة برشلونة في 30 يونيو 2026، ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة مليار يورو.

وكان رونالد أراوخو قد انضم إلى الفريق الأول لبرشلونة في عام 2020، وخاض 37 مباراة في مختلف البطولات خلال الموسم الجاري.