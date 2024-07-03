أنتوني تايلور حكمًا لقمة ألمانيا وإسبانيا في "يورو 2024"

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، عن حكم المباراة المرتقبة بين منتخب إسبانيا ومنتخب ألمانيا في كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وستُلعب المباراة على ملعب شتوتجارت في دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا، يوم الجمعة 5 يوليو في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

طاقم الحكام في المباراة

وتم تكليف الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور بإدارة المباراة، وسيعاونه الحكمين الإنجليزيين جاري بيسويك وآدم نون، بالإضافة إلى الحكم الرابع السلوفاكي إيفان كروزلياك.

أما بارتوش فرانكوفسكي من بولندا سيكون حكمًا لتقنية الفيديو (VAR)، ويعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.

الحكم أنتوني تايلور، الذي يبلغ من العمر 45 عامًا وحكم دولي منذ 11 عامًا، سبق له أن أدار نهائي دوري الأمم الأوروبية بين فرنسا وإسبانيا والتي انتهت بفوز رفاق كيليان مبابي.

يُذكر أن منتخب إسبانيا تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه في دور الـ16 على جورجيا، بينما أقصى منتخب ألمانيا الدنمارك.