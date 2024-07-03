الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد فى معهد الموسيقى العربية.. الأحد

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية فنية بمناسبة بدء العام الهجرى الجديد، تحييها فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الأحد ٧ يوليو بمعهد الموسيقى العربية.

يأتي ذلك في إطار فعاليات الثقافة المصرية للاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية المختلفة.



يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من المؤلفات الروحانية التراثية، بالإضافة لمؤلفات كبار الملحنين والتى تتجلى فيها أعظم المعانى الدينية السامية والدروس المستفادة من هجرة الرسول الكريم منها "إلى رحاب يثرب- طلع البدر علينا لـ عبدالعظيم محمد، على باب سيدنا لـ عباس الديب، صبح الصباح لكارم محمود، الدنيا أرزاق لـ محمود الشريف، برضاك يا خالقى لـزكريا أحمد، محمد يا رسول الله وأم النبى لـ جمال سلامة، فرح المدينة وحب الرسول وعليك سلام الله لمحمد الكحلاوى، يا منى عينى لـ أحمد عبدالله، يا طيبة من التراث الحجازى، خذ بأيدى لـ عبد المنعم البارودى، تعالى الله وأسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوي" أداء عدد من نجوم الفرقة و هم “طه حسين- إبراهيم فاروق- محمد حسين- وائل سراج- حاتم زايد- هبة عادل- أمنية سمير وولاء رميح، تحفيظ الفنان حسام صقر”.