الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد فى معهد الموسيقى العربية.. الأحد

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية فنية بمناسبة بدء العام الهجرى الجديد، تحييها فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الأحد ٧ يوليو بمعهد الموسيقى العربية.

يأتي ذلك في إطار فعاليات الثقافة المصرية للاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية المختلفة.

 

txt

يبدأ 11 يوليو.. موعد مهرجان العلمين 2024

txt

آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج أشرف فايق

txt

قبل عرضها في العلمين.. تفاصيل مسرحية «السندباد» لكريم عبدالعزيز

txt

قبل حفله بالعلمين.. رسالة من كاظم الساهر لجمهوره فى مصر

txt

حمادة هلال يتعرض لوعكة صحية.. ماذا قال؟

txt

مهرجان العلمين يقدم باقة ترفيهية مميزة خلال فعالياته

txt

سيلفى وباقة ورد.. لقطات من حفل كاظم الساهر بالقاهرة الجديدة

txt

بعد غياب عامين.. كاظم يتألق في حفل كامل العدد بالقاهرة الجديدة (صور)

txt

قبل النسخة الجديدة.. نجوم الطرب وحفلات متألقة أشعلت ليالى العلمين 2023

txt

إطلاق اسم جلال الشرقاوى على مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى


يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من المؤلفات الروحانية التراثية، بالإضافة لمؤلفات كبار الملحنين والتى تتجلى فيها أعظم المعانى الدينية السامية والدروس المستفادة من هجرة الرسول  الكريم  منها "إلى رحاب يثرب- طلع البدر علينا لـ عبدالعظيم محمد، على باب سيدنا لـ عباس الديب، صبح الصباح لكارم محمود، الدنيا أرزاق لـ محمود الشريف، برضاك يا خالقى لـزكريا أحمد، محمد يا رسول الله وأم النبى لـ جمال سلامة، فرح المدينة وحب الرسول وعليك سلام الله لمحمد الكحلاوى، يا منى عينى لـ أحمد عبدالله، يا طيبة من التراث الحجازى، خذ بأيدى لـ عبد المنعم البارودى، تعالى الله وأسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوي" أداء عدد من نجوم الفرقة و هم “طه حسين- إبراهيم فاروق- محمد حسين- وائل سراج- حاتم زايد- هبة عادل- أمنية سمير وولاء رميح، تحفيظ الفنان حسام صقر”.

لمياء زايد الدكتورة لمياء زايد العام الهجري الأوبرا الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى معهد الموسيقى العربية

مواد متعلقة

يبدأ 11 يوليو.. موعد مهرجان العلمين 2024

آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج أشرف فايق

قبل عرضها في العلمين.. تفاصيل مسرحية «السندباد» لكريم عبدالعزيز

قبل حفله بالعلمين.. رسالة من كاظم الساهر لجمهوره فى مصر

حمادة هلال يتعرض لوعكة صحية.. ماذا قال؟

مهرجان العلمين يقدم باقة ترفيهية مميزة خلال فعالياته

سيلفى وباقة ورد.. لقطات من حفل كاظم الساهر بالقاهرة الجديدة

بعد غياب عامين.. كاظم يتألق في حفل كامل العدد بالقاهرة الجديدة (صور)

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

وزير التموين فى أول تصريح بعد حلف اليمين: الرئيس كلفنى بضبط الأسعار والأسواق

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تغيير السياسات وتحديد الأولويات

لواء.حمدى البطران

ملفات على مكاتب الوزراء

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

د هند جاد

أكبر نسبة سيدات فى تاريخ الحكومة.. التاء المربوطة تستعيد مكانتها

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة