رئيس "النجوم" يحذر اتحاد الكرة من مجاملة "بيراميدز" بمنحة الرخصة الإفريقية

حذر محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم من مغبة تكرار التسرع في اتخاذ قرار بالموافقة لـ"الكاف" على إصدار رخصة المشاركة الإفريقية لنادي بيراميدز، مذكرًا بعواقب التسرع فيما اتبعه إتحاد الكرة سابقًا مع فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق والذي ترتب عليه مطالبة المدير الفني بغرامة قد تصل إلى 4 ملايين دولار تتحملها خزينة الاتحاد.

وقال "الطويلة" محذرًا من التكرار والتسرع بالسماح في منح الرخصة لنادي بيراميدز قد يكلف الإتحاد غرامات لا طاقة له بتحملها، مطالبا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بسرعة التدخل بصفته المسئول الأول عن حماية المال العام في مجال الرياضة والتأكيد على مسئولي الاتحاد بالرد على ما أشرنا إليه ومراجعة ما تم ذكره في الخطابات الرسمية والبيانات عبر صفحة النادي الرسمية وأرسل منها نسخة عبر البريد الإلكتروني للإتحاد كوثيقة مثبتة.

وإختتم " الطويلة" حديثه لأعضاء مجلس إدارة إتحاد الكرة يرجوهم التدخل ومراجعة الإجراءات التي تم اتخذها في هذا الشأن حيث أننا قد أرسلنا وحذرنا على كل ما يمكن أن ينجم عن التساهل في الأمر.

بعد قرار إتحاد الكرة.. "النجوم" يصدر بيانًا رسميًا ضد القرار السلبي بمجاملة نادي بيراميدز

أصدر نادي النجوم لكرة القدم بيانًا رسميًا بشأن القرار السلبي للاتحاد بمجاملة نادي بيراميدز ومحاولة تمكينه بالحصول على رخصة المشاركة بالبطولة الإفريقية دون وجه حق، ونص البيان على أنه في إطار المطالبة العادلة لنادي النجوم من اتحاد الكرة لوقف منح نادي بيراميدز رخصة المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بدون وجه حق لمخالفته شروط الترخيص بسبب مديونيته لنادي النجوم.

حيث أن إعتراض نادي النجوم قائم على أن نادي بيراميدز قد إتبع إجراءات التظلم أمام لجنة غير مختصة، وكان ينبغى أن يكون التظلم أمام المحكمة الرياضية الدولية (CAS) طبقًا للوائح النظام الأساسي للإتحاد. وبالرغم من الماطلة في تفعيل القرار مُنذ صدوره بتاريخ 22 يونيو 2023 (أي ما يعادل 370 يومًا)، إلا أن الإتحاد قد إستمر في مجاملة نادي بيراميدز بإصدار القرار بتاريخ 27 يونيو 2024 وقام بتسليمه لنادي النجوم بتاريخ 1 يوليو 2024 بغرض تمكين نادي بيراميدز بالحصول على الرخصة دون وجه حق من خلال الممطالة وكسب الوقت حتى يضيع حق نادي النجوم في مطلبه العادل بوقف رخصة نادي بيراميدز من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF).