الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أبوصدام" يطالب وزير الزراعة بالتخفيف عن الفلاحين

حسين عبدالرحمن أبوصدام
حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن اختيار المهندس علاء فاروق وزيرًا للزراعة اختيار موفق؛ لأنه شخصية لها باع كبير في المجال الزراعي ومحبوب من الفلاحين، لافتًا إلى أن علاء فاروق كان له فضل كبير في رفع الديون عن المتعثرين من الفلاحين خلال الفتره السابقة.

وأضاف "أبوصدام" أننا نأمل أن يلتزم الوزير الجديد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والخاصة بالعمل على تخفيف الأعباء عن الفلاحين بقدر الإمكان.

ولفت إلى أن أول أزمة تقابل الوزير الجديد هي ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة، متمنيًا أن يعيد الوزير الجديد هيكلة منظومة توزيع الأسمدة المدعمة.

وأشار إلى أنه على الوزير الجديد أن يعيد قناة مصر الزراعية للفلاحين، لتكون منارة الإرشاد والتوعية وعرض هموم ومخاوف الفلاحين، حيث يتطلب ذلك إعادة النظر في كل مستشاري الوزير السابق الذين كانوا حجر عثرة بين الوزير السابق والفلاحين.

وأكد "أبوصدام" أن ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من أهم ما يشغل بال الفلاحين، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من المشروعات الزراعية مثل منظومة الكارت الذكي وتحويل الري من الري بالغمر إلى ري حديث والعمل على التواصل المستمر مع الفلاحين على الأرض لإنجاز تطلعات القيادة السياسية الحكيمة في جمهورية جديدة تتمتع بأمن غذائي.

ودعا نقيب الفلاحين، الوزير الجديد لإعادة ترتيب الأولويات بوزارة الزراعة، ودعم مركز البحوث الزراعية للانتهاء من المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر والمشروع القومي للصرف المغطى.

نقيب عام الفلاحين المهندس علاء فاروق المجال الزراعي الفلاحين محبوب من الفلاحين

مواد متعلقة

نقيب الفلاحين يزف بشرى عن انفراجة قريبة فى أزمة الأسمدة

نقيب الفلاحين: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من ظاهرة التصحر

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

وزير التموين فى أول تصريح بعد حلف اليمين: الرئيس كلفنى بضبط الأسعار والأسواق

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تغيير السياسات وتحديد الأولويات

لواء.حمدى البطران

ملفات على مكاتب الوزراء

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

د هند جاد

أكبر نسبة سيدات فى تاريخ الحكومة.. التاء المربوطة تستعيد مكانتها

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة