"أبوصدام" يطالب وزير الزراعة بالتخفيف عن الفلاحين

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن اختيار المهندس علاء فاروق وزيرًا للزراعة اختيار موفق؛ لأنه شخصية لها باع كبير في المجال الزراعي ومحبوب من الفلاحين، لافتًا إلى أن علاء فاروق كان له فضل كبير في رفع الديون عن المتعثرين من الفلاحين خلال الفتره السابقة.

وأضاف "أبوصدام" أننا نأمل أن يلتزم الوزير الجديد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والخاصة بالعمل على تخفيف الأعباء عن الفلاحين بقدر الإمكان.

ولفت إلى أن أول أزمة تقابل الوزير الجديد هي ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة، متمنيًا أن يعيد الوزير الجديد هيكلة منظومة توزيع الأسمدة المدعمة.

وأشار إلى أنه على الوزير الجديد أن يعيد قناة مصر الزراعية للفلاحين، لتكون منارة الإرشاد والتوعية وعرض هموم ومخاوف الفلاحين، حيث يتطلب ذلك إعادة النظر في كل مستشاري الوزير السابق الذين كانوا حجر عثرة بين الوزير السابق والفلاحين.

وأكد "أبوصدام" أن ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من أهم ما يشغل بال الفلاحين، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من المشروعات الزراعية مثل منظومة الكارت الذكي وتحويل الري من الري بالغمر إلى ري حديث والعمل على التواصل المستمر مع الفلاحين على الأرض لإنجاز تطلعات القيادة السياسية الحكيمة في جمهورية جديدة تتمتع بأمن غذائي.

ودعا نقيب الفلاحين، الوزير الجديد لإعادة ترتيب الأولويات بوزارة الزراعة، ودعم مركز البحوث الزراعية للانتهاء من المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر والمشروع القومي للصرف المغطى.