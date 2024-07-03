العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.. إنجازات أدت لتجديد الثقة اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية

جددت الدولة والحكومة الثقة في اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بعد ست سنوات تولى فيها مسيرة من التطوير والانجازات في الوزارة وشهد له فيها بالهدوء الأمني، وفي هذا التقرير نرصد أبرز إنجازات الداخلية في الفترة الماضية.

ملف تطبيق العدالة الجنائية

اعتمد وزير الداخلية، استراتيجية أساسية ضمن منظومة الأمن الشامل التي تطبقها الوزارة وخاصة في ملف العدالة الجنائية وفي إطار المأموريات الخارجية، وإيفاد الضباط بعثات دراسية وتدريبية للوقوف على أحدث الرؤى حول تفعيل حماية حقوق الإنسان ويهتم مركز بحوث الشرطة التابع لأكاديمية الشرطة بالأنشطة العلمية المتعلقة بموضوعات العدالة الجنائية بأبعادها ومجالاتها المتعددة.

إلى جانب المراكز الدراسية والعلمية الداخلية أو الخارجية ذات الصلة بحقوق الإنسان، كذلك يطلق المركز آليات لتحسين معاملة الجمهور بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية لتنمية الوعي الأمني لدى رجال الشرطة هذا إلى جانب حرص المركز على تنظيم ندوات عن وزارة الداخلية في مجال حماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية.

الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان

واهتم اللواء محمود توفيق، بمبادئ حقوق الإنسان وكرامة المواطن المصري واعتبارها مصانة والمساس بها أمر غير مقبول على الإطلاق، فكان يتم عقد لقاءات ثقافية بحثية عامة في مجال حقوق الإنسان على مستوى جميع أجهزة الوزارة حول بعض الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان ويتم تقييم الأبحاث المقدمة بمعرفة الأساتذة المتخصصين.

وحرصت الوزارة على نشر كتب تعريفية لمخاطبة جميع جهات وزارة الداخلية وأفراد هيئة الشرطة للالتزام بمبادئ حقوق الإنسان ورعاية المقبوض عليهم فضلًا عن مخاطبة الجماهير للتعريف بحقوقهم ودور الأجهزة الأمنية في صونها بالإضافة لدعم عمليات التعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان.

تعزيز حماية حقوق المواطنين

كما حرصت الوزارة على تعزيز الحماية المقررة لحقوق الإنسان في مختلف مجالات ومراحل العمل الأمني، والقيام بدور بارز في تأهيل الضباط وتطوير قدراتهم لا سيما بشأن احترام مبادئ حقوق الإنسان، وتدريس مادة حقوق الإنسان كمادة أساسية لطلبة أكاديمية الشرطة، بالإضافة إلى تضمين العديد من المؤلفات الشرطية لموضوعات حقوق الإنسان.

وتنظيم محاضرات ثقافية لطلبة السنة الرابعة تتناول المشكلات العلمية في مجال حقوق الإنسان وترسيخ حرياته الأساسية، ونقوم بإجراء مسابقات بحثية بين الطلبة في مجال حقوق الإنسان للتعرف على مدلولات ومفاهيم حقوق الإنسان والمحافظة عليها والإلمام الكامل بتوخي معايير الشرعية أثناء ممارسة العمل الشرطي عقب التخرج، فضلًا عن أنها تتيح الفرصة أمام الدارسين والطلاب لمعرفة كل ما يتصل بهذا المجال.

تبادل الخبرات مع الكيانات المناظرة دوليًا وإقليميًا

وحرصت الوزارة على نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين في قطاع الشرطة، وتحرص أكاديمية الشرطة على تعزيز الأمن وتدريب الضباط على أحدث آليات حفظ الأمن في سياق من التعاون الدولي، وتم افتتاح المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام في يناير 2021، الذي هدف لإعداد وتدريب الكوادر الوطنية والدولية؛ للعمل ببعثات حفظ السلام، وتقديم جميع أوجه الدعم لأداء المهام بفاعلية وتزويد القوات بالخبرات والقدرات التي تتوافق مع متطلبات عمليات حفظ السلام الحالية والمستقبلية.

ويقوم المركز بتنظيم الفعاليات المختلفة مثل الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وورش العمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية، حتى يتسنى نقل وتبادل الخبرات مع الكيانات المناظرة دوليا وإقليميا في مجالات ذات الصلة للمعاهد التدريبية الشرطية الوطنية.



تحسين تعامل الشرطة مع الجمهور

وتم إنجاز طفرة تكنولوجية هائلة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، والذي لفت انتباه من يقرأه أن وزارة الداخلية حرصت على رفع كفاءة الكوادر البشرية الأمنية.

واهتمت بتحقيق الأمن وترسيخ ركائز العدالة بتنمية القدرات والمهارات للعنصر البشري لديها حتى يتسنى تنفيذ الرؤي وتطبيق مبادئ العدالة تحت مظلة تعزيز حقوق الإنسان حيث يعد العنصر البشري الركيزة الأولى التي تنطلق منها التنمية والعنصر الرئيسي في حوكمة وإدارة السياسات المختلفة.

وعليه لعبت المؤسسات الفرعية التابعة لوزارة الداخلية دورا مهما في تنمية الموارد البشرية وصقل مهاراتها حيث تولي أكاديمية الشرطة اهتماما كبيرا لترسيخ مبادري حقوق الإنسان لدى ضباط الشرطة لتمكينهم من حماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية في مختلف مراحل وإجراءات العمل الأمني خاصة تلك التي تخص تعامل المواطن مع الأجهزة الشرطية لتحسين العلاقة بين الشرطة والجمهور، ودعم جهود المشاركة الشعبية في مكافحة الجريمة والوقاية منها.