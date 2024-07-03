الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تمكين الشباب.. تعرَّف على فكر نائب محافظ الفيوم الأصغر سنًا ضمن حركة المحافظين

نائب محافظ الفيوم
نائب محافظ الفيوم

الدكتور محمد سامي التونى، ٣١ عاما، حاصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان بتقدير عام جيدا جدا، من خريجي البرنامج الرئاسي، عمل فى مكتب وزير الصحة والسكان، ثم متحدثا رسميا باسم الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء برئاسة مجلس الوزراء، وبعدها تولى منصب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمحافظة سوهاج.

 

تمكين الشباب في عهد الرئيس السيسي

 

فور تولى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم تم تكليفه للعمل متحدثا رسميا باسم المحافظة، ونظرا لكفاءته أصدر المحافظ ا قرارا بتكليفه معاونا له، بعدها تم اختياره نائبا للمحافظ.

 

ضمن حركة المحافظين 2024.. تولى الدكتور محمد سامي التوني منصب نائب محافظ الفيوم خلفًا للدكتور محمد عماد، وهو أحد أصغر نواب المحافظين، مما يؤكد توجه الدولة لتمكين الشباب بمواقع المسؤولية  فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وشهدت حركة المحافظين، التى تم اعتمادها اليوم، تعيين عدد من المحافظين الجدد والإبقاء على محافظين آخرين، مثل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، وإبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

 

كما تم تعيين عدد من نواب المحافظين، من بينهم حسام الدين فوزي أبوسيف نائبا لمحافظ القاهرة، وأميرة صلاح عبدالحكيم نائبا لمحافظ الإسكندرية، ومحمد عبدالهادى عبدالرحيم نائبا لمحافظ سوهاج، ودكتور محمد سامي التوني نائبًا لمحافظ الفيوم.

 

إنجازات “حياة كريمة”.. تنفيذ 1118 مشروعًا في قرى الفيوم

 

غيرت "حياة كريمة" المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، شكل الريف المصري بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

“حياة كريمة” إنجاز على أرض الواقع 

إنجازات عديدة شهدتها القرى من خلال مبادرة حياة كريمة، في جميع القطاعات من التعليم والصحة والمراكز الخدمية والصرف الصحي، فقد تم تنفيذ  نحو 1118 مشروعًا مختلفًا جرى الانتهاء منها بنسبة 100% في نحو 75% من المشروعات، وما يزال العمل جاريًا في باقي المشروعات.

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نائب محافظ الفيوم الأصغر سنا حركة المحافظين 2024 مجلس الوزراء الفيوم دكتور محمد سامي التوني

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