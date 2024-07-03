إيهاب الملاح لوزير الثقافة الجديد: يجب إعادة هيكلة مؤسسات الوزارة

كشف الكاتب والناقد إيهاب الملاح، أن كل ما يتمناه أي مخلص متصل بالثقافة المصرية يأمل خيرا في أي شكل من أشكال التغيير.

وتابع في تصريح خاص لـ"الدستور": أتمنى أن يكون الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة الجديد مطلعا على كل الملفات والمؤسسات وكل ما يخص الثقافة الرسمية، من حيث أهدافها وغاياتها فضلا عن الآليات المطلوبة، وأن يتم مراجعة أداء وسياسات الوزارة خلال السنوات الماضية، كي ننطلق من رصد السلبيات والمشكلات، ومعرفة أسباب عدم وصول الأداء لطموح المثقفين أو المتصلين بالحركة الثقافية.

وأضاف: ثم إذا استطاع ذلك وهو ما نأمله، يجب إعادة هيكلة مؤسسات وزارة الثقافة، ورصد أداء المؤسسات كيف كانت وإلى أين صارت أو كيف أصبحت، وضخ دماء جديدة في شرايين الوزارة، ومن ثم نعتقد أنه على المدى القريب نلحظ أثرا واضحا وملحوظا لهذه المراجعات والسياسة، وهذا ما نتمناه.

أحمد هنو يؤدي اليمين الدستورية

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة الجديد، أن بناء الإنسان المصري سيكون على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال العمل على تعزيز القيم والمبادئ الإيجابية لدى جميع أفراد المجتمع، ودعم دور الثقافة في تنمية مهارات الشخصية المصرية، وصقل قدراتها، ونشر الوعي والمعرفة، وتشجيع الإبداع والابتكار، ودعم الموهوبين.

وأشار هنو -عقب أداء اليمين الدستورية وزيرًا للثقافة- أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف العمل على مشروعات تطوير البنية الثقافية، ودعم الصناعات الإبداعية، وحماية الهوية المصرية، وتوثيق التراث الثقافي. كما أوضح وزير الثقافة أنه سيكون صوت المثقفين المصريين لدى الحكومة، وسيعمل جاهدًا للحفاظ على الريادة الثقافية المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز ثقافي إقليمي ودُولي، وتحقيق التكامل والإنصاف الثقافي في مجتمعنا.

وعبر وزير الثقافة، عن خالص امتنانه للقيادة السياسية، على ثقتها الغالية بتكليفه بمنصب وزير الثقافة، مؤكدًا على أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري في مجالات الثقافة.