إيمان كريم تهنئ مايا مرسى على توليها حقيبة التضامن الاجتماعى.. وتشكر القباج

تقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، بخالص التهاني القلبية إلى الدكتورة مايا مرسي، لثقة القيادة السياسية في اختيارها لحقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، في الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلفًا للدكتورة نيفين القباج.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

وقالت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، إن الدكتورة مايا مرسي، لها جهود كبيرة وحثيثة في ملف المرأة كرئيسة للمجلس القومي للمرأة قبل أن تترك هذا المنصب لتتولي حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، هذا بجانب دورها الحقوقي والتنموي واهتمامها بملف المرأة ذات الإعاقة، متمنية لها خالص التوفيق في مهمتها الجديدة كوزيرة للتضامن الاجتماعي.

على جانب آخر قدمت الدكتورة إيمان كريم، الشكر إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة على دورها الحيوي خلال توليها هذا الملف وجهودها المضنية بحق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمها المستمر للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والملفات التي يعمل عليها، متمنية لها التوفيق في حياتها العملية المقبلة.