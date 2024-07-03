الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تجديد الثقة وأداء اليمين الدستورية.. محافظ مطروح: سنستكمل المشروعات التنموية والقومية الكبرى

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أعرب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن سعادته بتجديد ثقة رئيس الجمهورية فيه واستمراره محافظا لمطروح.

 

وقال شعيب خلال حديثه لـ"الدستور"، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة استكمال المشروعات التنموية والقومية الكبرى وإنشاء المزيد من المشروعات، مؤكدا أنه سيتم القضاء على أزمة مياه الشرب من خلال التوسع في محطات التحلية القائمة وإنشاء المزيد من المحطات الأخرى.

 

وأوضح محافظ مطروح، أنه سيتم الاهتمام بقطاع التعليم وإنشاء المزيد من المدارس لاستيعاب الكثافات، لافتا أنه تم الموافقة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف على إحلال وتجديد مدرسة تحفيظ القرآن بمدينة مرسي مطروح.

وشدد  على الاهتمام بقطاع الصحة بشكل أكبر وتوفير العديد من التخصصات الطبية النادرة بالمستشفيات، مشيرا إلى أنه تم إدراج محافظة مطروح ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا أنه في المرحلة التمهيدية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم إدراج 11 قرية وتنفيذ 103 مشروعات بنسبة 100% بالإضافة إلى إدراج 23 قرية أخرى في المرحلة الثانية للمبادرة وسيتم البدء في تنفيذ المشروعات عقب الانتهاء من الاعتمادات المالية.

 

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1000310203
اللواء خالد شعيب تجديد ثقة رئيس الجمهورية استكمال المشروعات التنموية والقومية الكبري مطروح محافظ مطروح

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